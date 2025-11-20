Ένας πρώην Ολυμπιονίκης στο σνόουμπορντ, που πλέον φέρεται να διευθύνει καρτέλ ναρκωτικών, οργάνωσε τη δολοφονία ενός ομοσπονδιακού μάρτυρα δημοσιεύοντας τη φωτογραφία του σε έναν ψεύτικο ιστότοπο ειδήσεων, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι αρχές αύξησαν την αμοιβή για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη του Ράιαν Γουέντινγκ από 10 εκατομμύρια δολάρια σε 15 εκατομμύρια δολάρια, χαρακτηρίζοντάς τον «σύγχρονο Πάμπλο Εσκομπάρ», αναφερόμενοι στον κολομβιανό βαρόνο των ναρκωτικών. Βρίσκεται πλέον στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων του FBI.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ο Γουέντινγκ, 44 ετών, «ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός προγράμματος ναρκωδιακίνησης και ναρκοτρομοκρατίας που δεν έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πιστεύουν πως ο Καναδός, ένας από τους 10 πιο καταζητούμενους από το FBI, ζει στο Μεξικό υπό την προστασία του καρτέλ Σιναλόα.

The US Department of State offers a reward of up to $15 million for info leading to the arrest &/or conviction of #FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan James Wedding, wanted for allegedly running & participating in a transnational drug trafficking operation: https://t.co/YyLpIU4Nmi pic.twitter.com/3DdiopiL9W — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) November 19, 2025

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, κατηγόρησε τον Γουέντινγκ ότι βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία ενός ομοσπονδιακού μάρτυρα σε υπόθεση εναντίον του.

Φέρεται ότι είχε θέσει αμοιβή πληρώνοντας 10.000 καναδικά δολάρια για να δημοσιευτούν φωτογραφίες του μάρτυρα και της συζύγου του σε ιστότοπο με έδρα τον Καναδά, το The Dirty Newz, τον Οκτώβριο του 2024, για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός τους. Ο ιστότοπος έκτοτε αφαιρέθηκε από το FBI.

Ο μάρτυρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε εστιατόριο στην πόλη Μεντεγίν της Κολομβίας τον Ιανουάριο.

Η Μπόντι δήλωσε ότι ο Γουέντινγκ κατηγορείται επίσης για παρέμβαση σε μάρτυρα και εκφοβισμό, δολοφονία, ξέπλυμα χρημάτων και διακίνηση ναρκωτικών.

Το FBI εξακολουθεί να αναζητά άγνωστους ύποπτους που συμμετείχαν άμεσα στη δολοφονία, συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστή και κάποιου που τον βοήθησε να διαφύγει.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, οι αμερικανικές και καναδικές αρχές ανακοίνωσαν σειρά νέων εξελίξεων στην υπόθεση, περιλαμβανομένης μιας νέας δίωξης και 10 συλλήψεων.

Pam Bondi, fiscal general de EE. UU., informó en conferencia de prensa: “Hoy, el Departamento de Justicia se enorgullece de anunciar nuevos avances en nuestra investigación en curso sobre Ryan James Wedding. Wedding es un exatleta olímpico canadiense que ahora es el líder de una… pic.twitter.com/5sdFzUx4YQ — NMás (@nmas) November 19, 2025

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η οργάνωση του Γουέντινγκ λειτουργούσε σε όλη τη Βόρεια Αμερική και άλλες χώρες και ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής κοκαΐνης στον Καναδά, με εκτιμώμενο τζίρο πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.

Ο Επίτροπος της RCMP, Μάικλ Ντιουχέμ, δήλωσε ότι επτά Καναδοί, φερόμενοι ως μέλη του καρτέλ, συνελήφθησαν την Τρίτη στις επαρχίες Κεμπέκ, Οντάριο και Αλμπέρτα και θα εκδοθούν στις ΗΠΑ.

Κατηγορούνται για εγκλήματα όπως συνωμοσία για διάπραξη δολοφονίας και διακίνηση ναρκωτικών.

Μεταξύ αυτών είναι και ο Ντιπάκ Μπαλγουάντ Παράντκαρ, Καναδός δικηγόρος που κατηγορείται ότι παρείχε «μια σειρά παράνομων υπηρεσιών στον Γουέντινγκ και στην οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών του πέρα από το πλαίσιο μιας κανονικής σχέσης δικηγόρου-πελάτη», σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Υποστηρίζεται ότι ο Παράντκαρ πληρώθηκε με «πολυτελή ρολόγια και επιπλέον αμοιβές για αυτές τις παράνομες υπηρεσίες».

Σύμφωνα με τη νέα, μη σφραγισμένη δίωξη, ο Παράντκαρ συμβούλευσε τον Γουέντινγκ και τον στενό συνεργό του να δολοφονήσουν τον ομοσπονδιακό μάρτυρα για να αποφύγουν την έκδοσή τους από το Μεξικό για ποινικό αδίκημα.

Το BBC προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Παράντκαρ μέσω του γραφείου του για σχόλιο.

Ο φερόμενος συνιδρυτής του The Dirty Newz, Γκουρσεβάκ Σινγκ Μπαλ, 31 ετών, ήταν μεταξύ αυτών που συνελήφθησαν αυτήν την εβδομάδα.

Ένα όγδοο άτομο στον Καναδά αναζητείται ακόμη από τις αρχές.

Η Κάρμεν Γελινετ Βαλόιες Φλόρες, 47 ετών, Κολομβιανή υπήκοος, που φέρεται να διευθύνει κύκλωμα πολυτελούς πορνείας στο Μεξικό και βοήθησε το καρτέλ να εντοπίσει τον ομοσπονδιακό μάρτυρα, καθώς και ο Άτνα Όνα, 40 ετών από το Κεμπέκ, συνελήφθησαν επίσης αυτήν την εβδομάδα. Ο δεύτερος κατηγορείται ότι προσέλαβε εκτελεστή για το καρτέλ, λαμβάνοντας αργότερα ένα «κοσμημένο με πετράδια κολιέ» για το ρόλο του στη δολοφονία του μάρτυρα.

Ο Ράιαν Γουέντινγκ είχε αγωνιστεί στο Giant Slalom του σνόουμπορντ για τον Καναδά κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2002 στη Σολτ Λέικ Σίτι.

Τα ψευδώνυμα του περιλαμβάνουν «El Jefe», «Giant», «Public Enemy», «James Conrad King» και «Jesse King», σύμφωνα με το FBI.

Οι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι ο πρώην Ολυμπιονίκης ξεκίνησε την εγκληματική του δράση μετά την αποφυλάκισή του από ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ το 2011, όπου εκτίεσε ποινή για διανομή κοκαΐνης.

Το FBI υποστηρίζει ότι έχει διατάξει δεκάδες δολοφονίες σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και της Λατινικής Αμερικής.