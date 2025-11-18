Οι μάχες στην Ουκρανία δεν μοιάζουν πλέον με τον πόλεμο των χαρακωμάτων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αντιθέτως, τα drones έχουν εξαλείψει τη συμπαγή πρώτη γραμμή δημιουργώντας μια ζώνη θανάτου.

Ο ουρανός πάνω από τα πεδία μάχης είναι πλέον μαυρισμένος από τα drones. Μερικά φέρουν κάμερες και θερμικούς ανιχνευτές, άλλα είναι εξοπλισμένα με βόμβες και όπλα, ενώ άλλα απλώς βρίσκονται στο έδαφος δίπλα σε μονοπάτια και δρόμους μέχρι να ενεργοποιηθούν από έναν περαστικό στρατιώτη ή όχημα, γράφει το Politico. Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά σήματα ή καθοδηγούνται από καλώδια οπτικών ινών που είναι αδύνατο να παρεμβληθούν. Τα αντι-drones έχουν ως στόχο να τα μπλοκάρουν, ενώ ταυτόχρονα κυνηγούν τους πιλότους των drones που βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο.

Το αποτέλεσμα είναι μια γκρίζα ζώνη χάους που εκτείνεται περίπου 20 χιλιόμετρα από το μέτωπο, όπου τα drones κυνηγούν στρατιώτες, οι τραυματίες αφήνονται να πεθάνουν επειδή είναι πολύ δύσκολο να τους μεταφέρουν και είναι σχεδόν αδύνατο να μεταφερθούν προμήθειες πυρομαχικών, τροφίμων και νερού στις μάχιμες δυνάμεις.

«Τώρα έχουμε περάσει σε έναν πόλεμο drone εναντίον drone», δήλωσε στο Politico ο συνταγματάρχης Πάμπλο Παλίσα, αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας και πρώην διοικητής στο πεδίο της μάχης. «Τα drones μπορούν πλέον να παραμονεύουν, να αναχαιτίζουν την εφοδιαστική του εχθρού και να διακόπτουν τις προμήθειες. Έχουν επίσης καταστήσει πιο δύσκολη τη διατήρηση των θέσεων: αν εντοπιστείς, όλα τα όπλα στην περιοχή θα σπεύσουν αμέσως να σε καταστρέψουν».

Ένας νέος τρόπος πολέμου

Τα drones διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις μάχες από τις πρώτες ημέρες του πολέμου το 2022, όταν η Ουκρανία γιόρτασε τις επιτυχίες των τουρκικών drones Bayraktar εναντίον ρωσικών τεθωρακισμένων. Παρ’ όλα αυτά, τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία αρχικά προετοιμάστηκαν για έναν κλασικό πόλεμο που θα χαρακτηριζόταν από πυροβολισμούς πυροβολικού, μηχανοκίνητα οχήματα και αμυντικά χαρακώματα, είπε ο Παλίσα.

Ωστόσο, το 2023-2024, ο πόλεμος άλλαξε και τα χαρακώματα άρχισαν να εξαφανίζονται, δήλωσε ο Ιβάν Σεκάτς, εκπρόσωπος της 110ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού, η οποία πολεμά στην ανατολική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

Αντί για μακριές γραμμές χαρακωμάτων, ο αριθμητικά και οπλικά κατώτερος ουκρανικός στρατός δημιούργησε οχυρά και παρατηρητήρια και βασίστηκε σε drones για να καλύψει την έλλειψη πυρομαχικών. Σε απάντηση, ο ρωσικός στρατός άρχισε να μειώνει το μέγεθος των μονάδων επίθεσης, καθώς τα ουκρανικά drones αποδείχθηκαν ικανά να εντοπίζουν και να καταστρέφουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στρατευμάτων.

Αντί για τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις «κρέατος» που χαρακτήριζαν τις προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις, όταν μεγάλος αριθμός ανδρών έκανε επίθεση εναντίον των ουκρανικών αμυντικών, η Ρωσία επιτίθεται τώρα σε μικρές ομάδες, δήλωσε ο συνταγματάρχης Βλαντισλάβ Βολοσίν, εκπρόσωπος της νότιας διοίκησης του ουκρανικού στρατού.

«Χρειάζεται χρόνος για να συγκροτήσουν οι Ρώσοι μια ομάδα επίθεσης. Σέρνονται, κρύβονται. Χρειάζονται δύο με τρεις ημέρες για να συγκροτήσουν μια ομάδα ικανή να επιτεθεί στις θέσεις μας», δήλωσε ο Βολοσίν.

Συνήθως, δύο Ρώσοι στρατιώτες ανοίγουν το δρόμο, αλλά μόνο ο ένας επιζεί, εξήγησε. Οι μικρότερες ομάδες είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τους Ουκρανούς χειριστές drone, ειδικά όταν υπάρχει ομίχλη ή βροχή.

«Ως αποτέλεσμα, έχουμε μια βαθιά γκρίζα ζώνη, όπου οι Ρώσοι διεισδύουν πίσω από τις ουκρανικές θέσεις και κρύβονται εκεί, πολλαπλασιάζοντας τις δυνάμεις τους σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν και καταστραφούν», είπε ο Σεκάτς.

Οι κακές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους Ρώσους στρατιώτες να διαπεράσουν τις ουκρανικές άμυνες στο Ποκρόβσκ της περιοχής του Ντονέτσκ νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά από ένα χρόνο προσπαθειών, καθώς και σε άλλα σημεία κατά μήκος του μετώπου, όπως το χωριό Νοβοπάβλιβκα στο Ντνιπροπετρόφσκ και στην κεντρική περιοχή Ζαπορίζια.

«Η ομίχλη ή η βροχή εμποδίζουν τις πτήσεις των drones, δημιουργώντας την ευκαιρία για ασφαλέστερη εφοδιαστική, εναλλαγή ή τοπικές επιχειρήσεις. Επομένως, οι καιρικές συνθήκες χρησιμοποιούνται για τη διείσδυση ή την αναδιάταξη των δυνάμεων», είπε ο Παλίσα.

Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει την άμυνα της Ουκρανίας ακόμη πιο δύσκολη.

«Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει μια ζώνη θανάτου όσο το δυνατόν ευρύτερη, καταστρέφοντας όλα τα κτίρια και τα καταφύγια με ακριβείς επιθέσεις, ώστε να τη μετατρέψει σε μια εντελώς έρημη περιοχή όπου είναι αδύνατο να κρυφτεί κανείς», είπε ο Βολοσίν.

Τα drones αναγκάζουν επίσης το πυροβολικό να απομακρυνθεί από το μέτωπο και καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη χρήση θωρακισμένων οχημάτων για τον εφοδιασμό των στρατευμάτων.

Οι τραυματίες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς τα drones υπονομεύουν σοβαρά την ιατρική περίθαλψη και την εκκένωση στην πρώτη γραμμή, δήλωσε η Ντάρνια, αναισθησιολόγος στο Τάγμα Da Vinci Wolves του ουκρανικού στρατού, η οποία ζήτησε να αναφερθεί μόνο με το μικρό της όνομα.

«Σήμερα, ένας τραυματισμένος στρατιώτης συχνά πρέπει να περπατήσει, να μεταφερθεί ή ακόμα και να συρθεί έως και 5 χιλιόμετρα από τη θέση του μέχρι το σημείο όπου ένα θωρακισμένο όχημα διακομιδής μπορεί να τον παραλάβει», είπε η Ντάρνια. «Στη συνέχεια, το όχημα διακομιδής πρέπει να περάσει μέσα από σμήνη ρωσικών drones που μπορούν να φτάσουν έως και 20-40 χιλιόμετρα από τις θέσεις της πρώτης γραμμής».

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η Ρωσία εγκαταλείπει τους τραυματίες στρατιώτες αντί να προσπαθεί να τους διασώσει.

Προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχει γρήγορη λύση για τη ζώνη θανάτου που δημιουργούν τα drones. «Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία δογματική προσέγγιση για το πώς να χτίσεις μια βαθιά άμυνα όταν έχεις πολύ λίγους πεζούς στην πρώτη γραμμή, ο εχθρός εμπλέκεται σε διείσδυση και, ταυτόχρονα, ο εχθρός διακόπτει τη σύνδεσή σου μεταξύ της πρώτης γραμμής και του μετώπου και εξουδετερώνει ενεργά τους χειριστές των drones στην πρώτη γραμμή», λέει ο Μίκολα Μπιελίσκοφ, ερευνητής στο ουκρανικό Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και ανώτερος αναλυτής στο Κέντρο Πρωτοβουλιών Come Back Alive. «Αυτή είναι η συνταγή για την αργή προέλαση των Ρώσων, το φαινόμενο της συμπίεσης».