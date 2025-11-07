Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης προκάλεσαν χάος το βράδυ της Πέμπτης σε συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ στο Παρίσι, καθώς διέκοψαν επανειλημμένα την παράσταση ανάβοντας φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να συλληφθούν.

Η συναυλία, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι μουσικοί απομακρύνθηκαν από τη σκηνή όταν ένας διαδηλωτής έβαλε φωτιά σε κάθισμα, προκαλώντας πανικό στο κοινό.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν θεατές να ορμούν προς τον διαδηλωτή, να του αρπάζουν τη φωτοβολίδα και να τον απομακρύνουν από το χώρο, ενώ κάποιοι άλλοι έσβησαν τις φλόγες προτού επεκταθούν.

Η Φιλαρμονική του Παρισιού, που φιλοξενούσε τη συναυλία στο Ωδείο Cité de la Musique, καταδίκασε το επεισόδιο.

Protesters light red flare mid-Beethoven at Philharmonie Nov 6, smoke fills hall, seats catch fire. Firefighters rush in. Conductor András Schiff keeps playing; ends with Chopin to cheers.

«Τρεις φορές προσπάθησαν να διακόψουν τη συναυλία, δύο φορές χρησιμοποιώντας φωτοβολίδες. Άλλοι θεατές επενέβησαν και ακολούθησαν συμπλοκές. Οι ταραξίες απομακρύνθηκαν και η συναυλία, αφού είχε διακοπεί, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε ειρηνικά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες», προστίθεται. «Ανεξάρτητα από τις προσωπικές απόψεις, είναι εντελώς απαράδεκτο να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του κοινού, του προσωπικού και των καλλιτεχνών».

Η Φιλαρμονική υπέβαλε μήνυση για τη διατάραξη, ενώ εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι τρεις γυναίκες και ένας άνδρας συνελήφθησαν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εβραϊκών Θεσμών της Γαλλίας (CRIF), Γιονάθαν Άρφι, καταδίκασε το περιστατικό, λέγοντας πως οι «εκκλήσεις για μποϊκοτάζ και οι συνεχείς διακοπές είναι απαράδεκτες».

«Δεν θα εμποδίσουν ποτέ τους καλλιτέχνες να λάβουν το θερμό χειροκρότημα που αξίζουν», ανέφερε, συγχαίροντας τη Φιλαρμονική για τη συνέχιση της παράστασης παρά τους «μισαλλόδοξους ταραξίες».

Μιλώντας στο Associated Press, ο Άρφι χαρακτήρισε το γεγονός «επικίνδυνο», λέγοντας ότι πρόκειται για «απόπειρα οικειοποίησης της τέχνης και του πολιτισμού για τη μετάδοση βίαιων μηνυμάτων μέσα στη γαλλική κοινωνία».

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, είχε απορρίψει προηγουμένως τα αιτήματα για μποϊκοτάζ της συναυλίας, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας.