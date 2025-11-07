Ένας Γάλλος ιδιοκτήτης σπιτιού έμεινε άναυδος όταν ανακάλυψε περιουσία ύψους 700.000 ευρώ, σε ράβδους και νομίσματα χρυσού, ενώ έκανε εκσκαφές στον κήπο του για την κατασκευή πισίνας, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εντόπισε το πολύτιμο εύρημα στην ιδιοκτησία του στο Νεβίγ-σιρ-Σον, μια πόλη κοντά στη Λυών, τον περασμένο Μάιο. Ο ίδιος ενημέρωσε άμεσα την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων για την ανακάλυψή του, σύμφωνα με τον Independent.

Οι Αρχές αποφάσισαν ότι ο άνδρας δικαιούται να κρατήσει τον θησαυρό, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν έχει αρχαιολογική αξία, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νεβίγ-σιρ-Σον. «Δεν υπήρχαν ενδείξεις για το πώς βρέθηκε εκεί ο χρυσός, ενώ ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του οικοπέδου είχε πεθάνει», πρόσθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με την περιφερειακή εφημερίδα Le Progrès, οι πέντε ράβδοι και τα πολυάριθμα χρυσά νομίσματα εντοπίστηκαν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικές σακούλες.