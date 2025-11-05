Ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς επέκρινε τον Ζοράν Μαμντάνι, που εξελέγη την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζοντάς τον «υποστηρικτή της Χαμάς» και καλώντας παράλληλα τους Εβραίους της πόλης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ.

Ο 34χρονος Ζοράν Μαμντάνι θα γίνει τον Ιανουάριο ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Η πόλη, που ήταν άλλοτε σύμβολο ελευθερίας στον κόσμο, μόλις εμπιστεύθηκε τα κλειδιά της σε έναν υποστηρικτή της Χαμάς», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωση X, ο υπουργός για τη Διασπορά και τον Αγώνα κατά του Αντισημιτισμού, Αμιχάι Σίκλι.

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, οι θέσεις του Μαμντάνι «δεν είναι πολύ μακριά από εκείνες των φανατικών ισλαμιστών που, πριν από 25 χρόνια, δολοφόνησαν τρεις χιλιάδες ανθρώπους» -μια αναφορά στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 που εξαπέλυσε η Αλ Κάιντα στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον.

Τους τελευταίους μήνες ο Ζοράν Μαμντάνι έχει μιλήσει πολλές φορές κατά του αντισημιτισμού, καταγγέλλοντας παράλληλα την ισλαμοφοβία της οποίας υπήρξε θύμα.

Ο Μαμντάνι υποστηρίζει εδώ και καιρό την παλαιστινιακή υπόθεση.

העיר שבעבר הייתה לסמל החירות העולמי, מסרה את המפתחות שלה לידיו של תומך חמאס, לידיו של מי שלא רחוק בעמדותיו מהפנאטים הג׳יהאדיסטים שרצחו לפני 25 שנה שלושת אלפים מאנשיה.



זהו רגע מפנה קריטי עבור העיר ניו־יורק. הבחירה שעשתה ניו יורק מערערת את יסודותיו המקום שהעניק חרות והזדמנות… pic.twitter.com/Nl8Sjpm7RG — עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) November 5, 2025

«Η Νέα Υόρκη δεν θα είναι ποτέ η ίδια»

Οι θέσεις του σχετικά με το Ισραήλ, το οποίο έχει χαρακτηρίσει «καθεστώς απαρτχάιντ» και την επίθεση του οποίου κατά της Λωρίδας της Γάζας έχει καταγγείλει ως «γενοκτονία», έχουν προκαλέσει ζωηρές αντιδράσεις, κυρίως την οργή της εβραϊκής κοινότητας.

«Η Νέα Υόρκη δεν θα είναι ποτέ η ίδια, πρώτα απ’ όλα για την εβραϊκή κοινότητα», πρόσθεσε ο Σίκλι στο X, απευθύνοντας πρόσκληση στους «εβραίους της Νέας Υόρκης να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνουν τη Γη του Ισραήλ τη νέα εστία τους».

Η καθαρή εκλογική νίκη του Μαμντάνι πραγματοποιήθηκε παρά τις επιθέσεις που είχαν στόχο τις πολιτικές και τις μουσουλμανικές ρίζες του και προέρχονταν κυρίως από επιχειρηματικούς κύκλους και συντηρητικά ΜΜΕ καθώς και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη την τελευταία στιγμή στην προεκλογική εκστρατεία την Τρίτη, λέγοντας ότι ο Μαμντάνι είναι γεμάτος «μίσος» κατά των Εβραίων.