Οι ισραηλινές αρχές γνωστοποίησαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι το λείψανο που παρέδωσε χθες Τρίτη η Χαμάς ανήκει στον Ιτάι Τσεν, τον ισραηλινοαμερικανό στρατιωτικό που είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης από το ισραηλινό εθνικό ινστιτούτο ιατροδικαστικής, ο στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου που έπεσε σε μάχη, του λοχία Ιτάι Τσεν, ότι ο συγγενής της επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκε», ανέφερε μέσω X το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.