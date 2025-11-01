Μια μεθυσμένη δικαστής από την Αριζόνα με κατεβασμένα παντελόνια να ουρεί σε δημόσιο χώρο καταγράφηκε σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ενώ ο δημοτικός υπάλληλος σύζυγός της προσπαθούσε να εμποδίσει τους αστυνομικούς να την ανακρίνουν, σύμφωνα με τους αστυνομικούς.

Η προσωρινή δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας Yavapai, Kristyne Schaaf-Olson, 42 ετών, εθεάθη να προσπαθεί να βγει από τους θάμνους όταν έφτασαν οι αστυνομικοί γύρω στις 01:30 π.μ. στις 4 Οκτωβρίου στο Prescott, σύμφωνα με το βίντεο που απέκτησε το Fox 10.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν από αρκετούς μάρτυρες που είδαν τη δικαστή να ουρεί σε δημόσιο χώρο, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά.

«Αυτό είναι αηδιαστικό», είπε ο αστυνομικός που ανταποκρίθηκε στην κλήση στη Schaaf-Olson, η οποία ήταν τόσο μεθυσμένη που δεν μπορούσε καν να συλλαβίσει το όνομά της, αλλά έσπευσε να επισημάνει ότι ήταν δικαστής, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που επικαλείται η New York Post.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», της είπε ο αστυνομικός.

Ο σύζυγος της Schaaf-Olson, Jason Olson -διευθυντής πάρκων και αναψυχής στον δήμο- πήγε για να απομακρύνει τη σύζυγό του, αγνοώντας επανειλημμένα τις εντολές των αστυνομικών να την αφήσει.

Όταν ρώτησε γιατί την ανέκριναν, ένας αστυνομικός απάντησε: «Επειδή μόλις την είδα να κάνει εμετό και να ουρεί, εκθέτοντας τον εαυτό της σε αρκετούς ανθρώπους».

«Όχι, δεν ήταν αυτή», επέμεινε ο σύζυγος.

Το βίντεο έδειξε ότι ο σύζυγος συνέχισε να προσπαθεί να απομακρύνει τη σύζυγό του παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

«Θα σε ρίξω στο έδαφος αν αντισταθείς», του είπε ο αστυνομικός, λίγα δευτερόλεπτα πριν το κάνει. «Σου έδωσα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν θέλεις να ακούσεις». «Όταν ένας αστυνομικός σου δίνει μια εντολή, πρέπει να συμμορφώνεσαι και να μην παρεμβαίνεις στην έρευνα».

Ενώ τον έβαζαν στο περιπολικό και τον απομάκρυναν, έφτασαν και άλλοι αστυνομικοί.

«Έχει κατεβάσει εντελώς το παντελόνι της. Την παρακολουθώ εκεί, ουρεί παντού», εξήγησε ο αστυνομικός που έφτασε πρώτος στο σημείο του συμβάντος σε έναν συνάδελφό του. «Πολλοί άνθρωποι το βλέπουν, το βλέπω». «Είναι άχρηστη. Δεν μπορεί καν να συλλαβίσει το όνομά της», πρόσθεσε.

Η δικαστής έλαβε κλήση για ούρηση ή αφόδευση σε δημόσιο χώρο. Δύο ημέρες αργότερα παραιτήθηκε από τη θέση της ως προσωρινή δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Yavapai.

«Η παραίτησή μου έρχεται μετά από προσεκτική εξέταση των τρεχουσών φυσικών, ιατρικών και οικογενειακών συνθηκών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση. «Η κοινότητα του Yavapai αξίζει και έχει δικαστές που είναι σταθεροί στη δέσμευσή τους να υπηρετούν την κομητεία Yavapai. Λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα γεγονότα στη ζωή μου, πιστεύω ότι θα ήταν δύσκολο να τιμήσω αυτή τη δέσμευση. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να παραιτηθώ».

Drunk judge caught with her pants down peeing in public — as cops haul away interfering husband https://t.co/ssnIKJN6JO pic.twitter.com/MrHqDEHRYt — New York Post (@nypost) October 31, 2025

Η Schaaf-Olsen κατήγγειλε επίσης τον εαυτό της στην Επιτροπή Δικαστικής Δεοντολογίας της Αριζόνα, η οποία εξετάζει το θέμα.

Διορίστηκε στη θέση της τον Οκτώβριο του 2023 και η τελευταία της μέρα στο δικαστήριο ήταν η Παρασκευή.

Ο σύζυγός της κατηγορήθηκε για αντίσταση κατά της σύλληψης, παρεμπόδιση της έρευνας σε τόπο εγκλήματος και παρεμπόδιση των κυβερνητικών λειτουργιών. Θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 18 Νοεμβρίου.