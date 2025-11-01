Αυτή είναι η στιγμή που ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, το οποίο μετέφερε εκατοντάδες επιβάτες, συγκρούεται με σφοδρότητα με φορτηγό που μετέφερε φρούτα σε ισόπεδη διάβαση.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον οδηγό του φορτηγού να κάνει, ανεξήγητα, όπισθεν πάνω στις ράγες τη στιγμή που κατεβαίνουν οι μπάρες, στο χωριό Μέτερεν της κεντρικής Ολλανδίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα που επέβαιναν στο όχημα.

Δεκάδες αχλάδια φαίνονται να πέφτουν σαν βροχή και να σκορπίζονται στις γραμμές, προτού απομακρυνθούν με ασφάλεια οι 400 επιβάτες του τρένου.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 11:30 το πρωί της 30ής Οκτωβρίου. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τα φρέσκα, πράσινα φρούτα πολτοποιημένα στο εμπρόσθιο μέρος της αμαξοστοιχίας.

Meteren, Netherlands 🇳🇱 ‼️



This lorry has done this deliberately and intentionally. He has driven clear of the crossing, then for some odd reason reversed back into the crossing to only strategically place his load directly onto the path of the oncoming train!



He could've…

Χιλιάδες κομμάτια συντριμμιών εκτοξεύτηκαν μαζί με τα αχλάδια, καθώς το τρένο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο φορτηγό.

Όταν το φορτηγό πέρασε αρχικά τη διάβαση, δεν υπήρχε τρένο σε κοντινή απόσταση και περίπου το 30% του οχήματος είχε ήδη περάσει με ασφάλεια.

Ωστόσο, ένα αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά πλησίασε, και ο οδηγός του φορτηγού υπέθεσε λανθασμένα ότι είχε χρόνο να κάνει όπισθεν και να επιστρέψει στην άλλη πλευρά των γραμμών.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής, ήχησαν οι συναγερμοί ασφαλείας και οι μπάρες κατέβηκαν και από τις δύο πλευρές, παγιδεύοντας το ένα τρίτο του φορτηγού.

Ο πανικόβλητος οδηγός προσπάθησε τότε να προχωρήσει μπροστά, θέτοντας τον εαυτό του σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς το μισό όχημα παρέμεινε πάνω στις γραμμές.

Δύο μπάρες έσπασαν στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το τρένο πέρασε με ορμή, συγκρούστηκε με το φορτηγό και άνοιξε μια σακούλα με αχλάδια που βρισκόταν μέσα στο όχημα.

Κάτοικος της περιοχής που άκουσε τη σύγκρουση δήλωσε: «Υπήρξαν τεράστιες υλικές ζημιές και μεγάλη πίεση στον οδηγό που ενεπλάκη, αλλά χαίρομαι που αναφέρθηκαν μόνο ελαφροί τραυματισμοί».

Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Όλα πήραν στραβή τροπή τόσο γρήγορα» (παίζοντας με τη λέξη pear, που σημαίνει “αχλάδι”).

Τα πλάνα του ατυχήματος δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον κρατικό φορέα μεταφορών ProRail, με σκοπό να ενημερωθούν οι οδηγοί για το τι πρέπει να κάνουν σε παρόμοιες καταστάσεις.

Η οργάνωση συμβούλεψε ότι, αν κάποιος παγιδευτεί ανάμεσα στις μπάρες, πρέπει να τις σπάσει και να συνεχίσει, καθώς η ανθρώπινη ζωή προέχει έναντι του εξοπλισμού.

Εκπρόσωπος της ProRail δήλωσε: «Τα πλάνα δείχνουν πόσο γρήγορα μπορούν να πάνε όλα στραβά σε μια σιδηροδρομική διάβαση — είναι σοκαριστικό να τα βλέπεις. Καλύτερα να προκαλέσεις ζημιά σε μια μπάρα παρά να θέσεις σε κίνδυνο μια ζωή. Αν βρεθείς παγιδευμένος ανάμεσα στις μπάρες, συνέχισε την πορεία σου».

Σύμφωνα με την ProRail, ένα χιλιόμετρο των γραμμών χρειάζεται τώρα αντικατάσταση, ενώ οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν «μέχρι και το Σαββατοκύριακο».

Το ίδιο το τρένο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.