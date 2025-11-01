Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ενστερνίστηκε την κουλτούρα του διαδικτύου για το Χάλογουιν — και μεταμορφώθηκε σε μία από τις πολλές εκδοχές του εαυτού του που έχουν γίνει meme και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εδώ και χρόνια.

Ο Ρεπουμπλικανός,φόρεσε μια πυκνή σγουρή καφέ περούκα, την οποία συνδύασε με κόκκινη γραβάτα και μπλε σακάκι, σε σαφή μίμηση της φουσκωμένης, «χαζής» εκδοχής του εαυτού του που χρησιμοποιείται δημοφιλώς από διαδικτυακά τρολ.

«Χαρούμενες Απόκριες. Και μην ξεχάσετε να πείτε ευχαριστώ!» είπε ο Βανς σε ένα βίντεο στο Instagram, που τελείωνε με τον ίδιο να περιστρέφεται ανατριχιαστικά, καθώς έπαιζε το θέμα της σειράς «Twilight Zone».

Ο αντιπρόεδρος μοιράστηκε επίσης μια κοντινή selfie με τη στολή του στο X, φροντίζοντας να ανοίξει τα μάτια του ώστε να μοιάζει με την επεξεργασμένη εκδοχή του εαυτού του στο meme.

«ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», έγραψε ο Λευκός Οίκος, κοινοποιώντας τη φωτογραφία στον λογαριασμό του.

Τα σχόλια «ευχαριστώ» αναφέρονται στη χαοτική και αμφιλεγόμενη συνάντηση τον Φεβρουάριο στο Οβάλ Γραφείο, κατά την οποία ο Βανς και ο Πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκαν με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Βανς επέπληξε τον Ζελένσκι επειδή δεν ήταν αρκετά ευγνώμων για τη βοήθεια των ΗΠΑ στον πόλεμο με τη Ρωσία.