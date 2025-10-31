Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με την ομιλία της στα WSJ Magazine Innovator Awards της Wall Street Journal, όταν κάλεσε δημόσια τους δισεκατομμυριούχους να «δώσουν τα χρήματά τους σε όσους τα χρειάζονται». Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους στο λαμπερό event της Νέας Υόρκης βρισκόταν και ο συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αρνήθηκε να χειροκροτήσει μετά τα σχόλια της τραγουδίστριας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Κατά την παραλαβή του βραβείου της ως “Music Innovator of the Year”, η 23χρονη Άιλις έκραξε τους δισεκατομμυριούχους και ανέφερε: «Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι πραγματικά σκοτεινός και οι άνθρωποι χρειάζονται ενσυναίσθηση και βοήθεια περισσότερο από ποτέ. Αν έχεις χρήματα, θα ήταν υπέροχο να τα χρησιμοποιήσεις για κάτι καλό, ίσως να τα δώσεις σε αυτούς που τα χρειάζονται».

Η τραγουδίστρια συνέχισε με ακόμη πιο αιχμηρό τόνο: «Σας αγαπώ όλους, αλλά εδώ μέσα υπάρχουν κάποιοι που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από μένα. Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος; Χωρίς κακία, αλλά ναι… δώστε τα λεφτά σας, shorties».

Singer Billie Eilish called on billionaires to "give your money away" at the Wall Street Journal's Innovator Awards in New York on Wednesday.



"If you're a billionaire, why are you a billionaire?" the singer asked during her acceptance speech in a room that included billionaires… pic.twitter.com/ihouVSgiuA — CBS News (@CBSNews) October 31, 2025

Τα σχόλια της Άιλις προκάλεσαν γέλια και χειροκροτήματα από μεγάλο μέρος του κοινού, όμως, όπως αποκάλυψε πηγή στο περιοδικό People, ο Ζούκερμπεργκ παρέμεινε ατάραχος και δεν χειροκρότησε.

Ο 41χρονος ιδρυτής του Facebook, τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία που υπολογίζεται στα 257 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes, βρέθηκε στην εκδήλωση για να στηρίξει τη σύζυγό του, Πρισίλα Τσαν. Η 40χρονη γιατρός και φιλάνθρωπος τιμήθηκε για το έργο της μέσω του Chan Zuckerberg Initiative, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ίδρυσε το ζευγάρι το 2015 και στοχεύει στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και ασθενειών.

Mark Zuckerberg reportedly did not clap along with the rest of the audience when Billie criticized billionaires for not donating—People Magazine reports. pic.twitter.com/TUyDAdmBzD — Billie Eilish Society (@BillieSociety) October 30, 2025

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το ζεύγος έχει δεσμευθεί να δωρίσει το 99% των μετοχών του στη Meta καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του για τη στήριξη της πρωτοβουλίας. Η Άιλις, από την πλευρά της, απέδειξε ότι η φιλανθρωπία δεν είναι απλώς λόγια. Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής της βραδιάς Στίβεν Κολμπέρτ, η τραγουδίστρια δώρισε 11,5 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της πρόσφατης περιοδείας της “Hit Me Hard and Soft” σε δράσεις που αφορούν την κλιματική δικαιοσύνη, τη μείωση της ρύπανσης και την επισιτιστική ισότητα.

«Είναι μια απίστευτη πράξη», είπε ο Κολμπέρτ από τη σκηνή. «Μπίλι, εκ μέρους όλων των ανθρώπων, σε ευχαριστούμε».

Τα WSJ Magazine Innovator Awards διοργανώνονται κάθε χρόνο από τη Wall Street Journal και τιμούν προσωπικότητες που «αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού» στους τομείς της μουσικής, της μόδας, του κινηματογράφου, της τέχνης και της φιλανθρωπίας.

Η φετινή βραδιά στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA) συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα όπως τους δισεκατομμυριούχους Τζορτζ Λούκας και Τόρι Μπέρτς, καθώς και αστέρες όπως Κρις Ροκ, Χέιλι Μπίμπερ, Μπεν Στίλερ και Κάρλι Κλος.

Παρότι η ομιλία της Άιλις προκάλεσε αμηχανία στους ισχυρούς του πλούτου, η ίδια απέσπασε ευρεία αναγνώριση στα social media για το θάρρος της να μιλήσει ανοιχτά ακόμη κι αν ο Ζούκερμπεργκ δεν χειροκρότησε.