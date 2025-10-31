Ένας άνδρας από τη Βόρεια Καρολίνα συνελήφθη και κρατείται, κατηγορούμενος για τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών του, των οποίων τα πτώματα φέρεται να είχε κρύψει μέσα σε πορτμπαγκάζ για μήνες.

Ο Γουέλινγκτον Ντελάνο Ντίκενς Γ΄ συνελήφθη τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και κατηγορήθηκε για τέσσερις ανθρωποκτονίες: της 6χρονης Λία Ντίκενς, της 9χρονης Ζόι Ντίκενς, του 10χρονου Γουέλινγκτον Ντίκενς και του 18χρονου Σον Μπράσφιλντ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπράσφιλντ ήταν θετός γιος του Ντίκενς, ενώ τα τρία μικρότερα παιδιά ήταν δικά του βιολογικά.

Ο κατηγορούμενος κρατείται χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας Τζόνστον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη, στις 10:09 το βράδυ της Δευτέρας το τηλεφωνικό κέντρο 911 δέχθηκε κλήση από έναν άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ως ο Ντίκενς, και είπε ότι «είχε σκοτώσει τα παιδιά του».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ανέφεραν ότι ο Ντίκενς τους είπε πως «ο 3χρονος γιος του βρισκόταν ζωντανός μέσα στο σπίτι, ενώ τα τέσσερα άλλα παιδιά του ήταν νεκρά, μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός οχήματος στο γκαράζ της κατοικίας». Ο 3χρονος εντοπίστηκε «χωρίς να έχει υποστεί κακό», σύμφωνα με τις αρχές.

Στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του Ντίκενς βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα από περισσότερα από ένα άτομα, τα οποία, όπως δήλωσε ο σερίφης, «φαίνεται να βρίσκονταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα». Σύμφωνα με ένταλμα που επικαλείται η εφημερίδα USA Today, η ημερομηνία των εγκλημάτων προσδιορίζεται στην 1η Μαΐου.

«Από την περαιτέρω έρευνα θεωρείται ότι ο Ντίκενς σκότωσε τα τρία βιολογικά του παιδιά, ηλικίας 6, 9 και 10 ετών, καθώς και τον 18χρονο θετό του γιο», ανέφερε ο σερίφης. «Λόγω του προχωρημένου χρόνου θανάτου, η ταυτοποίηση των θυμάτων θα επιβεβαιωθεί με τη βοήθεια του κρατικού ιατροδικαστικού γραφείου».

Η ταυτότητα των θυμάτων επιβεβαιώθηκε σε μεταγενέστερη ενημέρωση.

Ο Ντίκενς συνελήφθη αρχικά για μία ανθρωποκτονία, ωστόσο οι αρχές είχαν προαναγγείλει ότι θα ακολουθούσαν και άλλες κατηγορίες στη συνέχεια προστέθηκαν τρεις ακόμη για ανθρωποκτονία.

Η σύλληψή του σημειώθηκε περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο της συζύγου του, Στέφανι Ρέι Τζόουνς Ντίκενς.

Σύμφωνα με τη νεκρολογία της, η Στέφανι «πέθανε ξαφνικά στο σπίτι της» τον Απρίλιο του 2024, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της και τα πέντε παιδιά τους.

Όπως μεταδίδει η USA Today, ο Ντίκενς αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για ακρόαση στις 13 Νοεμβρίου, ενώ του έχει διοριστεί συνήγορος υπεράσπισης από το Δημόσιο.