Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν πρόκειται να συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου, έχοντας συμφωνήσει να διατηρηθεί μέχρι τότε η εκεχειρία στα σύνορά τους, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός. Οι όροι εφαρμογής της θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν σε συνάντηση υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου».

Η Τουρκία και το Κατάρ θα μεσολαβήσουν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο.