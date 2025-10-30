Έξι άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε ένοπλη ληστεία με τη χρήση εκρηκτικών και πολεμικών όπλων σε εργαστήριο επεξεργασίας χρυσού στη Λιόν συνελήφθησαν άμεσα από την αστυνομία, η οποία κατάφερε επίσης να ανακτήσει ολόκληρη τη λεία, αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Πέντε εργαζόμενοι στο Laboratoires Pourquery, την εταιρεία που έβαλαν στο στόχαστρο τους δράστες, τραυματίστηκαν ελαφρά από την έκρηξη. Οι τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας.

Λίγο πριν από τις 13.00, τοπική ώρα, οι δράστες, οπλισμένοι με πολεμικά όπλα, επιτέθηκαν σε αυτό το εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων. Αφού προκάλεσαν την έκρηξη, διέφυγαν με αυτοκίνητο. Αστυνομικοί της Μονάδας Έρευνας και Επέμβασης (BRI) κατάφεραν να τους ακολουθήσουν και συνέλαβαν τους πέντε από αυτούς στη γειτονική πόλη Βενισέ, περίπου 50 λεπτά αργότερα.

Συνελήφθη επίσης μια γυναίκα, που συμμετείχε ενεργά στη ληστεία, ανέφερε μια αστυνομική πηγή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τουφέκια, περίστροφα και εκρηκτικές ύλες.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η έκρηξη, όπως τη βιντεοσκόπησαν γείτονες του εργαστηρίου. Μπροστά στο κτίριο ήταν σταθμευμένο ένα λευκό ημιφορτηγό με μπλε φάρο.

🔴 À Lyon, 5 malfaiteurs armés de kalashs et déguisés en policiers ont braqué un labo de métaux précieux.



Ils ont été arrêtés par la BRI 🇫🇷 nationale, Dijon et Lyon, avec le butin volé 👏.



Bravo à nos héros 💪🇫🇷 !



Matthieu Valet (@mvalet_officiel) October 30, 2025

Στα πλάνα διακρίνονται τρεις ένοπλοι να βγαίνουν από το κτίριο. Ο ένας φοράει κράνος και πορτοκαλί γιλέκο ενώ ένας άλλος, μασκοφόρος, τοποθετεί μια σκάλα και αρχίζει να ανεβαίνει στη μεταλλική περίφραξη του κτιρίου.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική γωνία, ένας από τους δράστες που κρατά τουφέκι ανοίγει μια πόρτα στο πίσω μέρος του οχήματος και ένας συνεργός του τοποθετεί μέσα μαύρες βαλίτσες.