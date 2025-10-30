Οι ανάγκες για βασικά ορυκτά που χρησιμοποιούνται στην αυτοκίνηση αναμένεται να αυξηθούν ραγδαία τα επόμενα χρόνια. Η ζήτηση του λιθίου αναμένεται να πενταπλασιαστεί έως το 2040, ενώ η αντίστοιχη ζήτηση του γραφίτη και του νικελίου πρόκειται να διπλασιαστεί την ίδια χρονική περίοδο.

Από την άλλη, η ζήτηση για κοβάλτιο και σπάνιες γαίες αναμένεται να σημειώσει αύξηση έως 60% έως το 2040.

Ο χαλκός, ωστόσο, είναι το ορυκτό που έχει τη μεγαλύτερη εδραιωμένη αγορά και η ζήτησή του προβλέπεται να αυξηθεί κατά 30% την ίδια περίοδο. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των μπαταριών στα ηλεκτρικά οχήματα και οι διάφορες μορφές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα αναπτυχθούν, οδηγούν σε ισχυρή αύξηση της ζήτησης για αυτά τα ορυκτά, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη συνεχή ανάπτυξη των δικτύων και του βιομηχανικού εξοπλισμού που χρειάζονται αυξημένο χαλκό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για κρίσιμα ορυκτά, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, νέα ορυχεία και σύγχρονα διυλιστήρια. Με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, οι συνολικές προμήθειες ορισμένων βασικών ενεργειακών ορυκτών βρίσκονται σε καλό δρόμο για να καλύψουν την προβλεπόμενη ζήτηση. Ο χαλκός και το λίθιο αποτελούν σημαντικές εξαιρέσεις, όπου η αναμενόμενη προσφορά εξόρυξης υπολείπεται της προβλεπόμενης ζήτησης. Μάλιστα, το 2035 αναμένεται να υπάρχουν ελλείμματα 30% για τον χαλκό και 40% για το λίθιο. Το έλλειμμα αυτό για τον χαλκό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό λόγω της μείωσης των βαθμών μεταλλευμάτων, του αυξανόμενου κόστους των έργων και της απότομης επιβράδυνσης στις ανακαλύψεις νέων πόρων. Για το λίθιο, ενώ η αγορά είναι έτοιμη να είναι επαρκώς εφοδιασμένη, η ταχέως αυξανόμενη ζήτηση προβλέπεται να μετατρέψει τα ισοζύγια της αγοράς σε ελλείμματα έως τη δεκαετία του 2030.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα των έργων, η γεωγραφική συγκέντρωση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων αναμένεται να παραμείνει υψηλή για τα περισσότερα ορυκτά. Η προσφορά για τα συγκεκριμένα ορυκτά αναμένεται να αυξηθεί στις τρεις κορυφαίες χώρες για χαλκό, νικέλιο και κοβάλτιο έως το 2035. Το 2035, οι τρεις κορυφαίες χώρες παραγωγής νικελίου αναμένεται να προμηθεύουν το 85% της αγοράς από το 75% που ίσχυε το 2024. Η Ινδονησία αναμένεται να δει σημαντική αύξηση της προσφοράς τόσο στις αγορές νικελίου όσο και κοβαλτίου κατά την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, το μερίδιο του λιθίου που εξορύσσεται από τους τρεις κορυφαίους παραγωγούς αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 70% έως το 2035, ενώ ο γραφίτης και τα στοιχεία σπάνιων γαιών θα παρουσιάσουν μικρή βελτίωση, καθώς αναμένεται να εμφανιστούν νέοι προμηθευτές εξόρυξης, όπως η Μαδαγασκάρη και η Μοζαμβίκη για τον γραφίτη και η Αυστραλία για τις σπάνιες γαίες.

Η συγκέντρωση διύλισης αυξάνεται σημαντικά για το νικέλιο, λόγω της σημαντικής αύξησης της προσφοράς στην Ινδονησία. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι η Κίνα παραμένει ο κυρίαρχος προμηθευτής διύλισης για σχεδόν όλα τα ορυκτά. Το 2035, η Κίνα αναμένεται να προμηθεύει πάνω από το 60% του διυλισμένου λιθίου και κοβαλτίου και περίπου το 80% του γραφίτη και των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες.