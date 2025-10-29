Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπως ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά την επιχείρηση. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές.

Συγγενείς των νεκρών συγκεντρώθηκαν στους δρόμους κοντά στο σημείο όπου διεξήχθη η επιχείρηση, ενώ οι σοροί των θυμάτων είχαν τοποθετηθεί στο οδόστρωμα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και περιγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας. Περίπου 2.500 αστυνομικοί και στρατιώτες συμμετείχαν σε εφόδους με στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Εντολή).

Σκληρές εικόνες από το Ρίο ντε Τζανέιρο, πτώματα στους δρόμους μετά τη γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση

Εικόνες από τις φαβέλες του Complexo da Penha, όπου έγινε η επιχείρηση, δείχνουν πτώματα στους δρόμους και συγγενείς να θρηνούν.

Η επιδρομή ήταν η φονικότερη στην πόλη, όπου οι Αρχές προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να περιορίσουν τη δράση των συμμοριών που ελέγχουν πολλές από τις φτωχότερες συνοικίες.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατήγγειλε την επιχείρηση, εκφράζοντας «φρίκη» για τον υψηλό αριθμό των θυμάτων.

Μάχη στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ανταλλαγές πυρών και βόμβες από drones

Κάτοικοι περιέγραψαν τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στις φαβέλες Αλεμάο και Πένια, στα βόρεια του Ρίο, ως «πολεμικές», με ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε αστυνομικούς και ενόπλους, ενώ λεωφορεία παραδόθηκαν στις φλόγες για να δημιουργηθούν οδοφράγματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της συμμορίας χρησιμοποίησαν drones για να ρίξουν εκρηκτικά στους αστυνομικούς στις γειτονιές, οι οποίες θεωρούνται προπύργια της Κόκκινης Εντολής.

«Έτσι αντιμετωπίζουν οι εγκληματίες την αστυνομία του Ρίο –με βόμβες που ρίχνονται από drones. Αυτή είναι η κλίμακα της πρόκλησης που έχουμε μπροστά μας. Δεν πρόκειται για κοινό έγκλημα, αλλά για ναρκοτρομοκρατία», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο, Κλάουντιο Κάστρο.

O νέος απολογισμός προκύπτει από καταμέτρηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένας δημόσιος οργανισμός, γεγονός που διπλασιάζει τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό.

«Σύμφωνα με τα τελευταία μας στοιχεία, ο απολογισμός ανέρχεται σε 132 νεκρούς», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι υπηρεσίες του Δημόσιου Συνηγόρου, ενός οργάνου της πολιτείας του Ρίο, που προσφέρει νομική βοήθεια στους κοινωνικά ευάλωτους.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε από την πλευρά του πως ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται γύρω σε 60 νεκρούς, ωστόσο προειδοποίησε πως ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να «αλλάξει», καθώς οι θάνατοι δεν καταμετρώνται παρά μονάχα κατά την άφιξή τους στο νεκροτομείο.

Συνελήφθη κορυφαίο στέλεχος της συμμορίας

Πανεπιστήμια και σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα, ενώ πολλοί κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους λόγω των πυροβολισμών.

Ο κυβερνήτης Κάστρο δήλωσε ότι η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί για δύο μήνες, βασισμένη σε εκτενή έρευνα.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας άνδρας που φέρεται να είναι κορυφαίο στέλεχος της Κόκκινης Εντολής.

Ο Κάστρο εξήρε τους αστυνομικούς που σκοτώθηκαν, λέγοντας ότι ήταν «μια ιστορική ημέρα» κατά την οποία «αντιμετώπισαν το οργανωμένο έγκλημα».

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Ραφαέλ Σοάρες, που καλύπτει θέματα εγκληματικότητας στο Ρίο, δήλωσε στο BBC News Brasil ότι τα τελευταία χρόνια η Κόκκινη Εντολή είχε περάσει στην αντεπίθεση, ανακτώντας περιοχές που είχε χάσει από την αντίπαλη συμμορία First Capital Command (PCC).

Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εντάσσεται στις προσπάθειες του Κάστρο να αφήσει το πολιτικό του στίγμα και να πλήξει αποφασιστικά το οργανωμένο έγκλημα ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους.

