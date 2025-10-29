Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Κοτζαέλι της Τουρκίας, όταν ανασύρθηκε νεκρό το 12χρονο αγόρι της πενταμελούς οικογένειας που έχει παγιδευτεί στα συντρίμμια, αφού μια επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην περιοχή Γκεμπζέ.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Μεχμέτ Ακτάς, δήλωσε: «Δυστυχώς, εντοπίστηκε μία σορός. Πρόκειται για τη σορό ενός αγοριού. Πιστεύουμε ότι είναι ο Μουχαμέτ Εμίρ Μπιλίρ».

Ο Ακτάς δήλωσε: «Η ελπίδα μας είναι να βρούμε ζωντανά τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ακούγεται μια φωνή, που εκτιμάται ότι είναι γυναικεία. Οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί εκεί».

Πληροφορίες για δεύτερο νεκρό στα συντρίμμια

Πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ανασύρθηκε ακόμα ένα άτομο νεκρό από τα συντρίμμια, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τις Αρχές της χώρας.

Πέντε άτομα παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ δεκάδες διασώστες επιχειρούν στο σημείο.

Η πενταμελής οικογένεια που θάφτηκε στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία

Στο κτίριο, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, διέμενε η οικογένεια Μπιλίρ –ο Λεβέντ Μπιλίρ (44 ετών), η σύζυγός του Εμίνε Μπιλίρ (37) και τα παιδιά τους, Εμίρ (12), Νίσα (14) και Ντιλάρα Μπιλίρ (18).

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, που κατοικούσε στον τελευταίο όροφο και ένα ζευγάρι που νοίκιαζε διαμέρισμα στον μεσαίο όροφο δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της κατάρρευσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύουν τα Μέσα της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των τουρκικών ΜΜΕ, οι διασώστες κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία με ένα άτομο κάτω από τα συντρίμμια, το οποίο πιστεύεται πως είναι η μητέρα της οικογένειας.

Sesimi duyan varmı. Allah'ım içeri aileler var sen yardım et. Gebze çöken bina sebebiyle Gebze Cumhuriyet kutlamaları bütün okullarda iptal edilmiştir pic.twitter.com/c3KOEo9Gik — berna 🇹🇷 (@Berna84207) October 29, 2025

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, Ιλχάμι Ακτάς, δήλωσε νωρίτερα πως οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Gebze'de 7 katlı bina çöktü. Binanın altındaki eczane sahibinin eşi konuştu:



🗨️ Dün 8-10 santimetre kayma meydana geldi

🗨️ Müteahhit inceledi, "bir sıkıntı olmaz" dedi

🗨️ Binanın önündeki kaldırım zemininde yumuşama vardı pic.twitter.com/TsgGFeNdiO — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) October 29, 2025

«Πιστεύεται ότι μια οικογένεια παγιδεύτηκε τη νύχτα και, δυστυχώς, βρίσκεται θαμμένη κάτω από τα συντρίμμια. Η μητέρα, ο πατέρας και τα τρία παιδιά τους. Οι ομάδες μας κατέγραψαν φωνές από τα χαλάσματα και συνεχίζουν τις προσπάθειες».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εννέα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά και σφραγίστηκαν από την αστυνομία.

Gebze’de 6 katlı bir bina çöktü. Henüz ne sebep var ne açıklama. Bu tabloya alışmamak gerekiyor.#29Ekim #deprem pic.twitter.com/lqdUuNaUMh — 𝓔𝓑𝓡-𝓲 𝓝𝓲𝓢𝓐𝓝 (@_khkmagduru_) October 29, 2025

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν 147 διασώστες, εκ των οποίων 80 από την AFAD, μαζί με πυροσβεστική, αστυνομία, υγειονομικό προσωπικό και εθελοντικές οργανώσεις. Επιστρατεύτηκαν 2 σκύλοι έρευνας και διάσωσης, 8 συσκευές εντοπισμού, 2 drones και 52 οχήματα.

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της κατάρρευσης, αν και υπάρχουν πληροφορίες που τη συνδέουν με έργα για την κατασκευή μετρό.