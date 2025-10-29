Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (29/10) στην περιοχή Γκέμπζε στην Τουρκία, όταν κατέρρευσε πολυκατοικία, στο οποίο υπάρχουν φόβοι πως έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι.

Τουρκικά Μέσα αναφέρουν πως 5 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης.

SON DAKİKA; Gebze’de katlı bina çöktü! 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı iddia ediliyor. AFAD, Kocaeli itfaiyesi ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Timi alanda bir çok noktadan arama yapıyor. pic.twitter.com/0YcF7IAf4a — Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) October 29, 2025

Η περιοχή έχει αποκλειστεί με τα σωστικά συνεργεία να έχουν ξεκινήσει έρευνες.