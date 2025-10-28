Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του συνελήφθησαν και κατηγορούνται πλέον μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων λειψάνων σε εθνικό δάσος τον προηγούμενο μήνα στο Όρεγκον.

Ο 56χρονος Γουίλιαμ Γκλεν Μπλέικ συνελήφθη την Πέμπτη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού για τον θάνατο της Τζένιφερ Ρουθ Στιούαρτ, 38 ετών, σύμφωνα με το Law & Crime. Επιπλέον, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κακοποίηση πτώματος, παράνομη χρήση όπλου με οικιακό κίνητρο και παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων.

Μέρος των κατηγοριών αυτών βασίζεται στο γεγονός ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν γρήγορα πως η Στιούαρτ δεν πέθανε στο σημείο όπου βρέθηκε το σώμα της, την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι, και ο 15χρονος γιος του Μπλέικ βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες κακοποίησης πτώματος και παραποίησης αποδεικτικών στοιχείων.

Κατά την ανακοίνωση των συλλήψεων, η αστυνομία έκανε γνωστό πως αναζητούσε ακόμη έναν γιο του Μπλέικ, 17 ετών, καθώς και ένα κόκκινο και γκρι Chevy Avalanche του 2002 με πινακίδες του Τέξας. Ωστόσο, σε νεότερη ανακοίνωση το Σάββατο, το Γραφείο του Σερίφη της Κλακάμας γνωστοποίησε ότι εντόπισε τον δεύτερο έφηβο και το όχημα.

Οι αρχές ενεπλάκησαν στην υπόθεση όταν, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της 1ης Σεπτεμβρίου, έλαβαν κλήση για ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν κοντά σε δασικό δρόμο του Εθνικού Δάσους Μάουντ Χουντ, σε μη ενσωματωμένη περιοχή της Κομητείας Κλακάμας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναγνώρισε τη σορό ως της Στιούαρτ και προσδιόρισε τον θάνατό της ως ανθρωποκτονία, μετατρέποντας την έρευνα από απλή υπόθεση θανάτου σε υπόθεση δολοφονίας.

Καθώς η έρευνα μπήκε στον δεύτερο μήνα της, οι ανακριτές κατάφεραν να εντοπίσουν τον βασικό ύποπτο, συλλαμβάνοντας τον Μπλέικ. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, πιστεύουν ότι η Στιούαρτ δολοφονήθηκε στις 15 Αυγούστου, ύστερα από οικογενειακή διαμάχη που ξέφυγε από τον έλεγχο, στο σπίτι που μοιραζόταν με τον Μπλέικ στο Όρεγκον Σίτι.

Αν και η αστυνομία περιέγραψε τη Στιούαρτ ως συγκάτοικο του Μπλέικ, άτομα που «τη γνώριζαν», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KPTV, δήλωσαν ότι ήταν άστεγη και συχνάζε στο εμπορικό κέντρο Clackamas Town Center ή στο σούπερ μάρκετ Fred Meyer. Άλλοι άστεγοι που την ήξεραν τόνισαν ότι ήταν ύποπτο το γεγονός πως η σορός της βρέθηκε τόσο μακριά.

«Ήταν καλό κορίτσι, αλλά υποθέτω πως τώρα είναι σε καλύτερο μέρος», είπε ο φίλος της, Μάικ Τσέινι. «Όταν το έμαθα, ένιωσα κόμπο στο στομάχι. Πονάει. Γιατί πρέπει να χάνονται οι καλοί, όταν υπάρχουν τόσοι κακοί εκεί έξω;»

Ο Μπλέικ συνελήφθη για τον ρόλο του στη δολοφονία της γυναίκας που, σύμφωνα με το δίκτυο KOIN, ήταν η σύντροφός του, ενώ ο γιος του συνελήφθη επειδή φέρεται να βοήθησε στη μεταφορά των λειψάνων. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Κέντρο Ανηλίκων της Κομητείας Κλακάμας, ενώ ο πατέρας κρατείται στη Φυλακή της Κλακάμας.

Ο 17χρονος γιος ανακρίθηκε από τις αρχές, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε άμεση εμπλοκή στη δολοφονία ή στην απόπειρα συγκάλυψης. Δεν έχουν απαγγελθεί επιπλέον κατηγορίες.