Ακραία παρενόχληση από τα πεθερικά της βίωσε μια 19χρονη νύφη, με αποτέλεσμα να αυτοκτονήσει μια μέρα μετά τον γάμο της, καθώς δέχτηκε επικρίσεις για το νυφικό που φόρεσε.

Η Λιαμάν Μαμάντλι από το Αζερμπαϊτζάν παντρεύτηκε τον κατά 14 χρόνια μεγαλύτερο της Ελνούρ Μαμεντλί, σε τελετή που έγινε στο Μινγκατσεβίρ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail διάλεξε να φορέσει ένα νυφικό που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους, κάτι που βρήκαν «προκλητικό» τα ηλικιωμένα πεθερικά της.

«Ο γαμπρός της κόρης μου και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου εξαιτίας του νυφικού της», είπε ο πατέρας της. «Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει και αυτοκτόνησε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια μέρα μετά τον γάμο πήγε στην αυλή του σπιτιού της και έδωσε τέλος στη ζωύ της.

«Η διαμάχη ξέσπασε ανήμερα του γάμου συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα. Οι γονείς του γαμπρού την κατηγόρησαν ότι “ντρόπιασε τον γιο τους και την οικογένειά τους”», είπε ο πατέρας της 19χρονης.

Επίσης, σημείωσε ότι ο γαμπρός ήρθε στην κηδεία, όπως και τα πεθερικά, αλλά αρνήθηκε να τους αφήσει να μείνουν και τους έδιωξε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στο Αζερμπαϊτζάν και η αστυνομία εξετάζει αν θα ανοίξει έρευνα σε βάρος των πεθερικών, καθώς αυτοί ευθύνονται που η κοπέλα έβαλε τέλος στη ζωή της.