Στην Ιαπωνία προσγειώθηκε πριν από λίγο το αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσκεψη στο Τόκιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από τη Μαλαισία αφού, όπως έγραψε στο Truth Social, υπέγραψε εκεί «σημαντικές συμφωνίες για το εμπόριο και τις σπάνιες γαίες» με πολλές ασιατικές χώρες, όπως και μια «συμφωνία ειρήνευσης», που στην πραγματικότητα ήταν συμφωνία εκεχειρίας, μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης.

Ο Τραμπ αναμένεται να γίνει δεκτός από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο κατά την έναρξη της επίσκεψής του, με περίπου 18.000 αστυνομικούς να έχουν επιστρατευτεί για την προστασία του.

Μια ιδιαίτερη υποδοχή

Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να υποδεχθεί τον Τραμπ με μια επίδειξη μεγάλων αμερικανικών ημιφορτηγών (τα γνωστά pick-up trucks), μια προφανής αναφορά στο παράπονο που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η Ιαπωνία επιτρέπει την εισαγωγή πολύ λίγων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής.

Το NHK μετέδωσε ότι τα φορτηγά πρόκειται να παραταχθούν στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο η σύνοδος κορυφής με τη νέα υπερσυντηρητική πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η οποία εξελέγη από το κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το NHK, η Τακαΐτσι εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να δωρίσει στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που χρησιμοποιούσε κάποτε ο εκλιπών πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε – μαζί με μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού.

Η Τακαΐτσι θεωρείται προστατευόμενη του Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022. Έχει τις ίδιες εθνικιστικές και μεταρρυθμιστικές απόψεις με εκείνον και αναμένεται να επωφεληθεί από τη στενή φιλία που διατηρούσε ο Άμπε με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, είχε επισκεφτεί την Ιαπωνία τρεις φορές στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έπαιζε συχνά γκολφ με τον Άμπε ενώ οι δύο άνδρες είχαν παρακολουθήσει μαζί και αγώνες σούμο.

Στο επίκεντρο οι δασμοί και οι αμυντικές δαπάνες

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει προσεγγίζει τη διπλωματία ως μια συναλλαγή, επιδιώκει να εξαρτά τη στρατιωτική προστασία των ΗΠΑ από τις παραχωρήσεις που κάνουν οι σύμμαχοί τους.

Περίπου 60.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στην Ιαπωνία και ο Τραμπ θα επισκεφθεί κάποιους από αυτούς αύριο Τρίτη στο αεροπλανοφόρο USS George Washington, στα ανοικτά των ακτών της Γιοκοσούκα, νότια του Τόκιο.

Η Τακαΐτσι ανακοίνωσε ότι η Ιαπωνία θα αυξήσει στο 2% του ΑΕΠ της τις αμυντικές της δαπάνες ήδη από το τρέχον οικονομικό έτος, που ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε οριστεί προηγουμένως.

Στο θέμα του εμπορίου Τόκιο και Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία ήδη τον Ιούλιο. Κατά συνέπεια, οι αυριανές συνομιλίες ενδέχεται να επικεντρωθούν σε άλλα εκκρεμή ζητήματα, όπως η μορφή των σχεδιαζόμενων ιαπωνικών επενδύσεων ύψους 550 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Οι εμπορικές συνομιλίες με τη Νότια Κορέα, όπου ο Τραμπ θα μεταβεί την Τετάρτη, βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη.

Η Ιαπωνία έχει γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόσο σε ιστορικούς συμμάχους των ΗΠΑ όπως και σε αντιπάλους τους.