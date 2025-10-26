Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Eurofighter Typhoon, κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ αύριο Δευτέρα στην Άγκυρα, αναφέρει δημοσίευμα του Middle East Eye που επικαλείται αρκετές πηγές.

Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο, την επικεφαλής χώρα της κοινοπραξίας Eurofighter, από το 2023 για την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών. Το 2024 η Τουρκία ξεπέρασε ένα βασικό εμπόδιο παρακάμπτοντας το βέτο της Γερμανίας, το οποίο είχε μπλοκάρει την πώληση.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν μια προσωρινή συμφωνία τον Ιούλιο για την αγορά 40 αεροσκαφών και έκτοτε συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τιμές, τις οποίες η Άγκυρα φέρεται να βρήκε σχετικά υψηλές.

Μια πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι από τα 40 αεροσκάφη, τα 20 θα χρησιμοποιηθούν από τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) για να επιτραπεί η ταχύτερη παράδοση. Τα υπόλοιπα 20 θα παραδοθούν αργότερα και θα προσαρμοστούν στις τουρκικές προδιαγραφές.

Ο Στάρμερ έστειλε δύο αεροσκάφη Eurofighter στην Άγκυρα πριν την επίσκεψή του, σε μια κίνηση καταδεικτική της ιδιαίτερης σημασίας της συμφωνίας για το Λονδίνο, δήλωσε δεύτερη τουρκική πηγή. Παραμένει ασαφές εάν τα δύο αεροσκάφη θα παραμείνουν στην Τουρκία ή αν μεταφέρθηκαν εκεί μόνο για συμβολικούς λόγους.

Αρκετές πηγές ανέφεραν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβαλε μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για αύριο στην Άγκυρα για να υποδεχτεί τον Στάρμερ.

Οι Τούρκοι πιλότοι δεν έχουν πετάξει προηγουμένως μαχητικά αεροσκάφη ευρωπαϊκής κατασκευής καθώς η Άγκυρα παραδοσιακά χρησιμοποιεί τα αμερικανικά F-16.

Η προτεινόμενη συμφωνία αφορά την τελευταία έκδοση του Eurofighter, γνωστή ως Tranche 4, η οποία διαθέτει αναβαθμισμένα αεροηλεκτρονικά και συστήματα ραντάρ.

Τα αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας απαρχαιώνονται με ταχείς ρυθμούς και για αυτό η Τουρκία χρειάζεται επειγόντως μια προσωρινή λύση μέχρι να είναι έτοιμο το εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος Kaan πέμπτης γενιάς το 2028, αναφέρει το ρεπορτάζ του Middle East Eye.

Για να επιταχύνει την παράδοση των Eurofigter, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία νωρίτερα αυτόν τον μήνα για την αγορά μεταχειρισμένων αεροσκαφών Eurofighter από το Κατάρ, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

Εν τω μεταξύ, ο τουρκικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NTV ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει προτεραιότητα στην παραγγελία της Άγκυρας παραδίδοντας αεροσκάφη που κατασκευάζονται αυτήν τη στιγμή για τη RAF.

Η τουρκική πηγή πρόσθεσε ότι η Άγκυρα και το Λονδίνο πρέπει επίσης να συνάψουν ξεχωριστή συμφωνία συντήρησης και εκσυγχρονισμού που θα καλύπτει τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη Eurofighter που η Τουρκία σκοπεύει να αγοράσει από το Κατάρ και το Ομάν.