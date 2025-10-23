Η Τουρκία προγραμματίζει να ενισχύσει τον στόλο της με αεροσκάφη Eurofighter, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγχώριας κατασκευής μαχητικού ΚΑΑΝ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο φως πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η προτεραιότητα για την προμήθεια θα δοθεί σε συμμάχους της χώρας.

Κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Άκτουρκ, δήλωσε ότι οι διαδικασίες για την αγορά Eurofighter συνεχίζονται κανονικά. «Στις συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν σημειωθεί θετικά βήματα και στόχος μας είναι η ολοκλήρωση των προμηθειών εγκαίρως», τόνισαν οι πηγές, προσθέτοντας ότι επίσημη ενημέρωση θα υπάρξει όταν ξεκινήσει η σύναψη συμβάσεων.

Τις τελευταίες ημέρες, τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την περιοδεία του σε χώρες του Κόλπου είχε θέσει θέμα αγοράς μεταχειρισμένων Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, ανέφερε ότι η Τουρκία πλησιάζει στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 αεροσκαφών από τις δύο χώρες.

Κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στο Κατάρ στις 22 Οκτωβρίου, υπεγράφησαν αρκετές διμερείς συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και Μνημόνιο Συνεργασίας στον Τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας. Για την πώληση μεταχειρισμένων Eurofighter απαιτείται η έγκριση της κοινοπραξίας Eurofighter, που περιλαμβάνει Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή του Reuters, αν δοθεί το «πράσινο φως», 28 νέα αεροσκάφη θα κατασκευαστούν και θα παραδοθούν στην Τουρκία τα επόμενα χρόνια, με στόχο συνολικά 40 αεροσκάφη.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα, επιβεβαίωσε ότι το Βερολίνο θα εγκρίνει την πώληση, αναγνωρίζοντας την Τουρκία ως αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και ενισχύοντας την αμυντική συνεργασία.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά Eurofighter, στη συμφωνία που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και του Βρετανού ομολόγου του Τζον Χίλι.