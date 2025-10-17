Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Τουρκίας με τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter είναι επίσης προς το συμφέρον της Γερμανίας.

Σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Hurriyet, ενόψει της επίσκεψής του, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην αμυντική συνεργασία μεταξύ Βερολίνου και Άγκυρας.

«Πιστεύω ότι με τη συνεργασία μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα. Η Γερμανία και η Τουρκία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Αποφασίσαμε ότι η Τουρκία μπορεί να αυξήσει την αποτρεπτική της δύναμη με τη βοήθεια των αεροσκαφών Eurofighter ως σύμμαχος, διότι αυτό είναι προς το συμφέρον μας», δήλωσε.

Βασικός στρατηγικός εταίρος για εμάς η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Σημείωσε επίσης ότι «η Τουρκία είναι ένας βασικός στρατηγικός εταίρος για εμάς στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ», επισημαίνοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες συνεχίζονται».

Αναφερόμενος στον ρόλο της Τουρκίας για τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα, ο Γιόχαν Βάντεφουλ υποστήριξε ότι «η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός και με επιρροή παράγοντας τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, πέρα από γεωγραφικούς λόγους».

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ επισήμανε ότι «δεν συμφωνούμε πάντα ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένα τα γεγονότα στη Γάζα, αλλά η Τουρκία και η Γερμανία συνεργάζονται εντατικά, χρησιμοποιώντας όλα τα διπλωματικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, για να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή».

Ανέφερε επίσης ότι εκτιμά τον ρόλο που έχει αναλάβει η Τουρκία, μαζί με το Κατάρ και την Αίγυπτο, στο να πείσει τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Καταλήγοντας, είπε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ένας σημαντικός τόπος όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και «επιπλέον, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μοντρέ, η Τουρκία φέρει σημαντική ευθύνη όσον αφορά τη Μαύρη Θάλασσα».