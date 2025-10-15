Η κυβέρνηση της Γερμανίας συμφώνησε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, ώστε να αποκτήσει τα 40 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter που ζητάει εδώ και καιρό για τον εξυγχρονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας της, καθώς βρέθηκε εναλλακτική.

Το αίτημα προς το Βερολίνο αν και δεν ήταν καινούργιο, αφού κατατέθηκε το 2023, «πάγωσε» από τον πρώην καγκελάριο Όλαφ Σολτς λίγο πριν παραδώσει την εξουσία στο διάδοχό του. Τότε, έρευνα των μυστικών υπηρεσιών υποστήριξε ότι ο Ερντογάν μπορεί να πίεσε την τουρκική μειονότητα να μη στηρίξει τους Γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες.

Αντιθέτως, ο Φρίντριχ Μερτς μόλις ορκίστηκε καγκελάριος στήριξε το τουρκικό αίτημα, το οποίο πάλι «κόλλησε», επειδή δύο μήνες νωρίτερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνέλαβε τον πολιτικό του αντίπαλο Εκρέμ Ιμάμογλου, κίνηση άκρως αντίθετη με τη στρατηγική της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τους EurAsian Times στις 7 Οκτωβρίου όμως, η Τουρκία διεμήνησε στο Κατάρ πως είναι προθύμη να αγοράσει τα Eurofighter που χρησιμοποιεί εδώ και καιρό και διαθέτει προς πώληση, καθώς τα ζήτησε και η Ινδία.

Στις 15 Οκτωβρίου λοιπόν, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την τουρκική, ώστε να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες και ισχυρές αμυντικές μεταξύ τους συμφωνίες.

Για αυτό τον λόγο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα ταξιδέψει στην Άγκυρα την Παρασκευή για να συζητήσει το θέμα με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, έγραψε η Daily Sabah.

Λίγες ώρες αργότερα, έγινε γνωστό ότι η Γερμανία ζήτησε από την Airbus Defence & Space, θυγατρική των Airbus, BAE Systems και Leonardo (γνωστές και ως κοινοπραξία Eurofighter) την κατασκευή 20 νέων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter.

Σύμφωνα με την τελευταία σύμβαση, η Airbus θα συναρμολογήσει τα αεροσκάφη στις εγκαταστάσεις της στο Manching, κοντά στο Μόναχο. Η πρώτη παράδοση στη Γερμανική Πολεμική Αεροπορία έχει προγραμματιστεί για το 2031, ενώ το τελευταίο αεροσκάφος θα παραδοθεί έως το 2034, έγραψε η ιστοσελίδα AVI TRADER.