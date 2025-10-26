Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα σειρά συμφωνιών για το εμπόριο και για κρίσιμης σημασίας ορυκτά με τρεις εταίρους από τη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς η Ουάσινγκτον θέλει να αντιμετωπίσει τις εμπορικές ανισορροπίες και να διαφοροποιήσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες εν μέσω αυστηρότερων περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Ο Τραμπ, που βρίσκεται στην Κουάλα Λουμπούρ για τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), υπέγραψε συμφωνίες για αμοιβαίο εμπόριο με την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Καμπότζη.

Μάλιστα στην Κουάλα Λουμπούρ που είναι και το πρώτο σκέλος της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός με μουσική, χορό και παραδοσιακές στολές.

Ο ίδιος δεν δίστασε να συμμετάσχει στο τελετουργικό καλωσόρισμα, χορεύοντας δίπλα σε Μαλαισιανούς χορευτές και ο Λευκός Οίκος ανάρτησε το στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION»,.

TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION 🕺🇺🇸🇲🇾 pic.twitter.com/ahPmAMXnk8 — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Τραμπ επέβλεψε την τελετή υπογραφής της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

«Κάναμε κάτι που πολλοί πίστευαν πως δεν μπορούσε να γίνει», δήλωσε ο Τραμπ μετά την υπογραφή.

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική», ενώ ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης σημείωσε ότι η συμφωνία δημιουργεί «τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη».

Μετά την τελετή, ο Τραμπ υπέγραψε χωριστές οικονομικές συμφωνίες με την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, ενώ με τη Μαλαισία κατέληξε σε νέες εμπορικές συμφωνίες που αφορούν κρίσιμα ορυκτά.