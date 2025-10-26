Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έφθασε στη Μαλαισία, σύμφωνα με ανταπόκριση φωτοειδησεογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου που ταξιδεύει μαζί του.

Η Μαλαισία αποτελεί τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του Αμερικανού προέδρου στην Ασία, η οποία περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Κατά την άφιξή του στην Κουάλα Λουμπούρ, ο Τραμπ αναμένεται να παραστεί στην τελετή υπογραφής συμφωνίας που θα επικυρώσει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Αμέσως μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), όπου θα τεθούν στο επίκεντρο οι περιφερειακές συνεργασίες και τα ζητήματα ασφάλειας που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή της Ασίας.