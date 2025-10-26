Μέχρι πρότινος, οι φοιτητές της Αγγλικής Λογοτεχνίας προειδοποιούνταν για έργα κλασικών συγγραφέων όπως ο Όμηρος, ο Σαίξπηρ και ο Ντίκενς, τώρα, όμως, «οι woke ακτιβιστές επέβαλαν προειδοποίηση και για τον ίδιο τον λόγο του Θεού», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με νέες οδηγίες του πανεπιστημίου του Σέφιλντ, οι φοιτητές που μελετούν βιβλικά και κλασικά κείμενα πρέπει να προειδοποιούνται για τη βία και τους φόνους στη Βίβλο, συμπεριλαμβανομένης και της σταύρωσης του Χριστού. Αξιοσημείωτο είναι ότι η καθοδήγηση αναφέρει πως τα τέσσερα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη, περιέχουν σκηνές «γραφικής σωματικής βλάβης και σεξουαλικής βίας» καθώς περιγράφουν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του Ιησού.

Οι λεπτομέρειες της καθοδήγησης, η οποία απευθύνεται σε φοιτητές που μελετούν βιβλικά και κλασικά κείμενα στην Αγγλική Λογοτεχνία, αποκτήθηκαν από την Daily Μail μέσω νόμου περί Ελευθερίας Πληροφόρησης.

Χριστιανοί και ιστορικοί χαρακτήρισαν χθες αυτές τις προειδοποιήσεις ως «παραπλανητικές», «αποκρουστικές» και ασύμβατες με τη συζήτηση για ηθικά ζητήματα.

Προειδοποίηση και στην ιστορία του Κάιν και του Άβελ

Μία από τις προειδοποιήσεις αναφέρεται στην ιστορία του Κάιν και του Άβελ, των πρώτων γιων του Αδάμ και της Εύας. Στο βιβλίο της Γένεσης, ο Κάιν, ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε, σκοτώνει τον αδερφό του Άβελ, ο οποίος γίνεται ο πρώτος θνητός. Ωστόσο, οι επικριτές της λογοκρισίας επισημαίνουν ότι η Βίβλος δεν περιγράφει πώς ακριβώς ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ και εκφράζουν απορία για την αναφορά σε «σεξουαλική βία» στις προειδοποιήσεις.

Η Αντρέα Ουίλιαμς, διευθύνουσα σύμβουλος του Christian Legal Centre, δήλωσε: «η εφαρμογή προειδοποιήσεων σε αφηγήσεις σωτηρίας που έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό μας δεν είναι μόνο παραπλανητική, αλλά και απολύτως γελοία. Το να ξεχωρίζει κανείς τη Βίβλο με αυτόν τον τρόπο είναι διακριτικό και βαθιά ακατάλληλο. Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η ιστορία της σταύρωσης περιλαμβάνει «σεξουαλική βία» δεν είναι απλώς ανακριβές, είναι βαθιά παρανόηση του κειμένου. Η αφήγηση του θανάτου του Ιησού δεν είναι ιστορία τραύματος, αλλά η απόλυτη έκφραση αγάπης, θυσίας και σωτηρίας, κεντρική στη χριστιανική πίστη».

Ο Μονσινιόρ Μάικλ Ναζίρ-Αλί, πρώην επίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας στο Ρότσεστερ που προσχώρησε στον Καθολικισμό, τόνισε: «η γνώση της Βίβλου είναι απαραίτητη για όσους σπουδάζουν Αγγλική Λογοτεχνία. Οι φοιτητές πρέπει να εκτίθενται σε δυσάρεστα και τρομακτικά γεγονότα ώστε να μάθουν να τα διαχειρίζονται. Η Βίβλος είναι πολύ συγκρατημένη στον τρόπο που περιγράφει τόσο τη δολοφονία του Άβελ από τον Κάιν όσο και τη σταύρωση, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με την ταινία του Μέλ Γκίμπσον, “The Passion of the Christ”».

Ο Τζέρεμι Μπλακ, συγγραφέας του A Brief History of History, ανέφερε: «Οι βιβλικές και κλασικές αφηγήσεις αντιπαρατίθενται στο καλό και το κακό, στο σύμπαν, στην κοινωνία και μέσα στους ίδιους τους ανθρώπους. Αυτές οι συγκρούσεις είναι θεμελιώδεις. Οι φοιτητές χρειάζεται να εκτεθούν στη δύναμη των κειμένων, στον αδιαπραγμάτευτο χαρακτήρα τους και στη βία της διαδρομής προς τη σωτηρία. Δεν υπάρχει λόγος για προειδοποιήσεις όταν πρόκειται για ηθικά ζητήματα».

Από την πλευρά του, το πανεπιστήμιο του Σέφιλντ δήλωσε: «Η ένδειξη περιεχομένου είναι ένα τυπικό ακαδημαϊκό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να υποδείξει πότε θα συζητηθεί ευαίσθητο ή γραφικό περιεχόμενο. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι τα θέματα μπορούν να επισημανθούν και να συζητηθούν ανοιχτά και κριτικά, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει τους φοιτητές που ενδέχεται να δυσκολεύονται με τέτοιες λεπτομέρειες».