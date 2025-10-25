Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 100 ετών άφησε η δημοφιλής ηθοποιός, Τζουν Λόκχαρτ, γνωστή για τους ρόλους της στο «Χαμένοι στο Διάστημα» και τη «Λάσι».

Η εμβληματική ηθοποιός πέθανε από φυσικά αίτια στις 23 Οκτωβρίου στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το περιοδικό Variety.

Η Λόκχαρτ γνώρισε την καταξίωση μέσα από την ερμηνεία της ως η θετή μητέρα του Τίμι, Ρουθ Μάρτιν, στη σειρά «Lassie» από το 1958 έως το 1964. Ανέλαβε τη σκυτάλη από την Κλόρις Λίχμαν καθώς η οικογένεια Μάρτιν μετακόμισε στο διάσημο αγρόκτημα και έγινε ανάδοχη μητέρα τόσο του ορφανού Τίμι όσο και της Λάσι.

Κορυφαία ήταν επίσης η ερμηνεία της στην ταινία «Χαμένοι στο Διάστημα».

Ήταν κόρη των ηθοποιών Τζιν και Κάθλιν Λόκχαρτ και γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1925. Έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο σε ηλικία 13 ετών, πρωταγωνιστώντας μαζί με τους δύο γονείς της στην ταινία «A Christmas Carol» του Έντουιν Λ. Μάριν το 1939, όπου υποδύθηκε την Μπελίντα Κράτσιτ.

Για σχεδόν οκτώ δεκαετίες στην οθόνη, η Λόκχαρτ συνέχισε να εμφανίζεται σε δεκάδες σειρές και ταινίες μέχρι και τα 80 της, με επαναλαμβανόμενους ρόλους στις σειρές «Petticoat Junction», «General Hospital», «Beverly Hills 90210», και εμφανίσεις ως guest σε εκπομπές από το «The Beverly Hillbillies» μέχρι το «Happy Days», το «Full House», το «Roseanne» και το «Gray’s Anatomy».