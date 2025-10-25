Περισσότεροι από 150 καταδικασμένοι ως τρομοκράτες της Χαμάς, που αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα, φιλοξενούνται σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Κάιρο, μαζί με τουρίστες.

Σύμφωνα με αποκάλυψη της Daily Mail, οι Παλαιστίνιοι της Χαμάς έχουν μεταφερθεί στο πολυτελές ξενοδοχείο Renaissance Cairo Mirage City, μέρος της αλυσίδας Marriott όπου απολαμβάνουν ανέσεις που δύσκολα φαντάζεται κανείς για πρώην κρατουμένους.

Η αποφυλάκισή τους αποτελούσε μέρος της συμφωνίας Ισραήλ–Χαμάς, με αντάλλαγμα την επιστροφή όλων των ισραηλινών ομήρων, ζωντανών και νεκρών. Από τους 250 Παλαιστίνιους καταδικασμένους για τρομοκρατία που αφέθηκαν ελεύθεροι, οι 154 βρίσκονται σήμερα στο συγκεκριμένο θέρετρο.

Πρόκειται για όσους κρίθηκαν τόσο επικίνδυνοι που δεν τους επετράπη να επιστρέψουν ούτε στη Γάζα ούτε στη Δυτική Όχθη και οδηγήθηκαν στο Κάιρο, όπου, σύμφωνα με αναλυτές, οργανώνονται ξανά και προετοιμάζονται για πιθανή επαναδραστηριοποίηση.

Μεταξύ αυτών είναι οι

Μαχμούντ Ίσσα (57): Ιδρυτής της μονάδας απαγωγών της Χαμάς. Καταδικασμένος για πολλαπλές τρομοκρατικές ενέργειες

Ιζ αλ-Χαμαμρά (47): Μέλος του ISIS, στρατολόγος βομβιστών αυτοκτονίας

Σαμίρ Αμπού Νίμα (64): Υπεύθυνος για επιθέσεις σε λεωφορεία

και Μουχάμαντ Ζαουάρα (52), Ισμαήλ Χαμντάν (57), Γιούσουφ Νταούντ (39): Καταδικασμένοι για φόνο, απαγωγές και ενέδρες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, δημοσιογράφοι μεταμφιεσμένοι ως επισκέπτες κατέλυσαν στο ξενοδοχείο, διαμένοντας ανάμεσα στους πρώην κρατουμένους – ανάμεσά τους ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των ειδικών δυνάμεων της Χαμάς και μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

Το βρετανικό μέσο δημοσιεύει φωτογραφίες όπου αποκαλύπτουν την πολυτέλεια του ξενοδοχείου και τις ανέσεις που προσφέρει. Το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουν διαθέτει σπα, γυμναστήριο, πισίνα, εστιατόρια και κομμωτήριο. Οι τιμές ξεκινούν από 230 ευρώ ανά διανυκτέρευση – που σημαίνει ότι το συνολικό κόστος για τη διαμονή των 154 ανέρχεται σε πάνω από 35.000 ευρώ την μέρα. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος καλύπτει τα έξοδα.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί εξ αυτών σχεδιάζουν να μετακινηθούν σύντομα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως το Κατάρ, η Τουρκία και η Τυνησία, με στόχο να ενταχθούν ξανά στην κοινωνία μέσω τοπικών θεωρήσεων και αδειών παραμονής – αν και οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας θα τους παρακολουθούν στενά.

Πρώην αξιωματικός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών ανέφερε στην Daily Mail πως «δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις μετακινήσεις τους. Μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρώπη, ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτοί είναι καταδικασμένοι τρομοκράτες. Δεν τους ελευθερώσαμε επειδή το αξίζουν, αλλά επειδή πιστεύουμε στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Ένα πικρό τίμημα, αλλά αναγκαίο για να σωθούν όμηροι», σχολίασε ο Ντέιβιντ Μένσερ, από το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.