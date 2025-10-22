Μια 65χρονη γυναίκα από το Σάσεξ της Μεγάλης Βρετανίας κατάφερε να συγκινήσει γιατρούς και κοινό, παίζοντας το κλαρινέτο της ενώ υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο για τη νόσο του Πάρκινσον.

Η Ντένις Μπέικον διαγνώστηκε με τη νόσο το 2014, μια ασθένεια που σταδιακά επηρέασε τη δυνατότητά της να περπατά, να χορεύει, να κολυμπά και να παίζει μουσική. Την Τρίτη, στο King’s College Hospital του Λονδίνου, υποβλήθηκε σε βαθιά εγκεφαλική διέγερση (Deep Brain Stimulation – DBS), μια πρωτοποριακή μέθοδο που στοχεύει στη μείωση των κινητικών συμπτωμάτων της νόσου.

A woman with Parkinson's Disease who played a clarinet while undergoing brain surgery has told the BBC "it was just amazing" to see and feel her fingers moving "better and faster" during the operation.



Κατά τη διάρκεια της τετράωρης επέμβασης, η Μπέικον παρέμεινε ξύπνια, επιτρέποντας στους γιατρούς να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις επιδράσεις της διέγερσης στον εγκέφαλό της. Παίζοντας το κλαρινέτο της, οι γιατροί μπορούσαν να διαπιστώσουν αμέσως την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

«Ανοίξαμε μικρές οπές στο κρανίο της και τοποθετήσαμε ηλεκτρόδια με απόλυτη ακρίβεια σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου», εξήγησε ο καθηγητής νευροχειρουργικής Keyoumars Ashkan, ο οποίος πραγματοποίησε την επέμβαση. «Η βαθιά εγκεφαλική διέγερση είναι από τις πιο τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές θεραπείες για τον έλεγχο των συμπτωμάτων του Πάρκινσον, καθώς βελτιώνει το τρέμουλο, τη δυσκαμψία και τη βραδύτητα των κινήσεων».

Η ίδια η Ντένις περιέγραψε τη στιγμή ως «μαγική»: «Θυμάμαι ότι το δεξί μου χέρι άρχισε να κινείται με ευκολία μόλις ενεργοποιήθηκε η διέγερση. Ήταν συγκλονιστικό να μπορώ να παίζω ξανά το κλαρινέτο μου χωρίς δυσκολία. Νιώθω ήδη ότι περπατώ καλύτερα και ανυπομονώ να δοκιμάσω να κολυμπήσω και να χορέψω ξανά».

Η Μπέικον φέρει πλέον μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία εμφυτευμένη στο στήθος, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 20 χρόνια. Η συσκευή παρακολουθεί τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και ρυθμίζει αυτόματα τη διέγερση, ανάλογα με τις ανάγκες της.