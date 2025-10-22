Μια γυναίκα στη Σκωτία φέρεται να εξαπάτησε τον σύντροφό της και την οικογένειά της, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι ήταν έγκυος, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούσε ψεύτικη κοιλιά και μια κούκλα για να στηρίξει το ψέμα της. Σύμφωνα με τις αναφορές, η Κίρα Κάζινς διοργάνωσε ακόμη και πάρτι αποκάλυψης φύλου για το δήθεν μωρό της, πριν ισχυριστεί πως το νεογέννητο πέθανε.

Η 23χρονη Κίρα Κάζινς φέρεται να είπε στον σύντροφό της Τζέιμι Γκάρντνερ ότι γέννησε τη «Μπόνι-Λι» νωρίτερα μέσα στον μήνα. Λίγες ημέρες αργότερα, τον ενημέρωσε ότι το μωρό πέθανε, παρόλο που δεν υπήρξε ποτέ παιδί. Η αστυνομία της Σκωτίας, όπως αναφέρει η Daily Mail, επιβεβαίωσε ότι μίλησε μαζί της, καθώς δέχθηκε σφοδρή διαδικτυακή επίθεση μετά την αποκάλυψη της απάτης.

Scottish woman 'faked entire pregnancy using bump and doll' before claiming her daughter had died – 'and the baby's dad had NO idea' https://t.co/iFxPsxJH47 — Daily Mail (@DailyMail) October 21, 2025

Η Kίρα Κάζινς φέρεται να είχε αγοράσει ψεύτικη κοιλιά εγκυμοσύνης, να διοργάνωσε baby shower και να μοιραζόταν στα social media φωτογραφίες από το «νεογέννητο». Όταν όμως αρνήθηκε να αφήσει κανέναν να δει το μωρό, οι υποψίες αυξήθηκαν. Σύντομα, διέγραψε όλες τις αναρτήσεις που σχετίζονταν με την υποτιθέμενη κόρη της.

Τελικά, ισχυρίστηκε πως το μωρό είχε πεθάνει. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η ίδια η μητέρα της που ανακάλυψε τη ρεαλιστική κούκλα μέσα στο δωμάτιό της. Φίλοι της υποστηρίζουν ότι είχε ξοδέψει «μια περιουσία» για την κούκλα, ενώ μία γυναίκα την κατηγορεί ότι «έκλεψε» φωτογραφίες του δικού της παιδιού για να εξαπατήσει τους δικούς της ανθρώπους.

NEW: 22-year-old woman accused of faking entire pregnancy, buys a silicone doll to continue the hoax after giving birth.



Scotland woman Kira Cousins has apologized saying she faked scans messages a whole birth story, and acted like a doll was a real baby. pic.twitter.com/jOtidNU7QP — RoCk StaR TaPu (@tapu_star) October 22, 2025

«Είναι το θέμα συζήτησης σε όλη τη Σκωτία», είπε οικογενειακή φίλη. «Έφερε την κούκλα στη δουλειά και δεν άφηνε κανέναν να την αγγίξει. Όλοι πίστευαν ότι ήταν πραγματικά έγκυος μέχρι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οικογένεια είχε ξοδέψει μεγάλα ποσά: «Η μητέρα της αγόρασε καρότσι 1.000 λιρών, η γιαγιά καθίσματα αυτοκινήτου, ενώ ένας ξάδερφός της από την Ουαλία της έστειλε 500 λίρες. Όλα έδειχναν ότι περίμεναν μωρό».

Η 23χρονη πιστεύεται ότι έχει εξαφανιστεί από τη δημόσια θέα, ενώ κυκλοφορούν φήμες πως ίσως έχει φύγει από τη χώρα.

Η Νιβ ΜακΡόμπερτ, φίλη της, μίλησε στο TikTok εκφράζοντας οργή: «Ήμασταν εκεί, νομίζαμε πως ήταν απλώς υπερπροστατευτική μητέρα. Και για όσους λένε πως χρειάζεται βοήθεια, όχι, χρειάζεται φυλακή. Νιώθω ανόητη που δεν το κατάλαβα. Αυτές οι ρεαλιστικές κούκλες κοστίζουν σχεδόν 1.000 λίρες».

Η ίδια η Κίρα Κάζινς επιβεβαίωσε αργότερα στα social media ότι η μητέρα της βρήκε την κούκλα, υποστηρίζοντας πως η οικογένειά της δεν γνώριζε τίποτα για όσα έκανε. «Δεν δικαιολογώ τη συμπεριφορά μου», έγραψε, «αλλά κάποια στιγμή θα μιλήσω και θα εξηγήσω, όταν λάβω τη βοήθεια που χρειάζομαι». Κατέληξε λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να στρέφει το μίσος του προς καμία από τις δύο οικογένειες, ειδικά του Τζέιμι».