Μια 37χρονη γυναίκα, πρόεδρος μιας εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και ο σύζυγός της συνελήφθησαν στη Φλόριντα, κατηγορούμενοι ότι εγκατέλειψαν το έξι μηνών μωρό τους μόνο του μέσα σε μια σκηνή στην παραλία, ενώ εκείνοι πήγαν βόλτα με τα υπόλοιπα παιδιά τους.

Η Σάρα Σόμερς Γουίλκς και ο 40χρονος Μπράιαν Γουίλκς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την Παρασκευή το μεσημέρι, έπειτα από ειδοποίηση για εγκαταλελειμμένο βρέφος στην παραλία Μιραμάρ. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουόλτον, το ζευγάρι παραδέχτηκε ότι «έχασε την αίσθηση του χρόνου» κατά τη διάρκεια του περιπάτου του κατά μήκος της ακτής με τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Όπως δήλωσε ο Ντάστιν Κόσον, αξιωματούχος του γραφείου του σερίφη, οι γονείς απουσίαζαν περίπου 50 λεπτά με μία ώρα, διάστημα που θεωρείται «πολύ μεγαλύτερο από το λογικό» για ένα βρέφος που κοιμάται χωρίς επιτήρηση. Ένας περαστικός παραθεριστής εντόπισε το μωρό μόνο του στη σκηνή και το μετέφερε αμέσως μέσα στο ξενοδοχείο Hilton Sandestin Beach Golf Resort and Spa, όπου το φρόντιζε μέχρι να φτάσουν οι Αρχές. Το βρέφος βρέθηκε σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι γονείς, στο μεταξύ, δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί, καθώς είχαν αφήσει πίσω τα κινητά τους τηλέφωνα μαζί με το μωρό. «Ευχαριστούμε τον ευσυνείδητο πολίτη που αντέδρασε άμεσα και όλους όσοι φρόντισαν το παιδί με τόση ευαισθησία και ανθρωπιά», δήλωσε ο σερίφης Μάικλ Άντικσον.

Οι Αρχές παρέδωσαν το μωρό και τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια του στην Υπηρεσία Παιδιών και Οικογενειών της Φλόριντα, μέχρι να τα παραλάβουν άλλοι συγγενείς. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στη φυλακή και κατηγορήθηκε για παραμέληση ανηλίκου χωρίς πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, κατηγορία που θεωρείται κακούργημα τρίτου βαθμού στη Φλόριντα. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι το Σάββατο με εγγύηση 1.000 δολαρίων ο καθένας.

Ο Κόσον εξέφρασε την αγανάκτησή του για την απερισκεψία των γονιών: «Ακόμη κι αν ένα μωρό κοιμάται, δεν μπορείς απλώς να το αφήσεις και να φύγεις. Θα μπορούσε να πνιγεί ή ένας δυνατός άνεμος να του καλύψει το πρόσωπο με μια πετσέτα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί».