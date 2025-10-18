Οι Παλαιστίνιοι έχουν ξεκινήσει τις δραματικές και εξουθενωτικές αναζητήσεις των νεκρών τους ανάμεσα στα ερείπια της Γάζας – μια εικόνα που πλέον επαναλαμβάνεται καθημερινά, καθώς δεκάδες χιλιάδες σπίτια έχουν ισοπεδωθεί και ο κόσμος επιστρέφει στα συντρίμμια ψάχνοντας συγγενείς και φιλικά πρόσωπα σε γειτονιές που έγιναν σκόνη.

Τις τελευταίες μέρες, ομάδες κατοίκων μαζί με εθελοντές και ό,τι μηχανικό εξοπλισμό είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί, σκάβουν με τα χέρια, με φτυάρια και αξίνες κάτω από τόνους μπάζων -πολλές φορές υπό τον κίνδυνο κατάρρευσης, έκρηξης αδρανοποιημένων πυρομαχικών ή υγειονομικών απειλών- για να εντοπίσουν τα λείψανα των δικών τους αναφέρει το Al Jazeera.

Gaza Municipality calls on the international community to intervene urgently and assist in providing heavy machinery and essential equipment needed to remove debris and reopen streets for the safe movement of citizens.#غزة #بلدية_غزة pic.twitter.com/ar9VwbN191 — بلدية غزة – Municipality of Gaza (@munigaza) October 12, 2025

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πάνω από εκατόν τριάντα πέντε (135) σωροί έχουν ανασυρθεί σε περιοχές όπου επιτράπηκε η πρόσβαση, ενώ οι τοπικές αρχές και ανθρωπιστικές υπηρεσίες εκφράζουν τη βεβαιότητα πως χιλιάδες ακόμα παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ογκώδη συντρίμια. Η ανάγκη για οργανωμένες επιχειρήσεις διάσωσης και για βαρέα μηχανήματα είναι εμφανής, καθώς πολλές σοροί δεν μπορούν να ανασυρθούν με ασφαλή τρόπο χωρίς εκσκαφείς, γερανούς και ειδικό τεχνικό προσωπικό.

Σύμφωνα με το Sky News, η προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών που επέτρεψε την πρώτη, περιορισμένη πρόσβαση σε καταστραμμένες γειτονιές λειτούργησε ως ανακούφιση αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής. Εκτιμήσεις μιλούν για δεκάδες εκατομμύρια τόνους μπάζων, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας και τα ανθρωπιστικά σώματα προειδοποιούν για χιλιάδες περιοχές με αδρανοποιημένα αλλά επικίνδυνα εκρηκτικά και βλήματα, που καθιστούν τις ανασκαφές εξαιρετικά επικίνδυνες. Αυτά τα εμπόδια καθιστούν αργή και επικίνδυνη τη διαδικασία ανάκτησης σορών και αυξάνουν την ανάγκη για διεθνή συντονισμό και πόρους.

A panoramic view of modern-day #Gaza City showing nothing but piles of rubble after two years of brutal Israeli war. pic.twitter.com/8hpfkDyAUi — ℂ𝕙𝕖 𝔾𝕦𝕖𝕧𝕒𝕣𝕒 ★ (@cheguwera) October 14, 2025

Ο ανθρωπιστικός και υγειονομικός παράγων επιτείνει την κρίση. Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεία και τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν πως οι κατεστραμμένες υποδομές υγείας, η λειψανδρία σε ιατρικό και διασωστικό προσωπικό, οι ελλείψεις σε φάρμακα και καθαρό νερό, καθώς και οι επιδημίες ασθενειών, καθιστούν ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη ταχείας και ασφαλούς ανάκτησης σορών και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε εκατοντάδες χιλιάδες τραυματισμένους και τραυματισμένους στο πένθος. Η ΠΟΥ έχει προειδοποιήσει για «σπειροειδή έξαρση λοιμωδών νόσων» εξαιτίας των κατεστραμμένων νοσοκομείων και της συνωστισμένης διαβίωσης στις επιστροφές.

Footage shows Palestinians in Gaza City clearing debris from their destroyed homes after returning under the ceasefire.



Gaza City resident Ahmad Saleh Sbeih said his 250 square metre apartment “could collapse at any moment”, but “it’s better than the street,” he said. pic.twitter.com/ny53GmWziH — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 17, 2025

Πολιτικά και επιχειρησιακά, διεξάγονται προσπάθειες για παροχή βοήθειας αλλά και τριβές. Ενώ μεσολαβητές και κράτη προσπαθούν να συντονίσουν είσοδο βαρέων μηχανημάτων, εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης και υγειονομικής βοήθειας, υπάρχουν περιορισμοί ασφαλείας, διαδικαστικοί αποκλεισμοί και πολιτικές διαφωνίες που καθυστερούν την αποτελεσματική παρέμβαση. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι ομάδες από τρίτες χώρες -συμπεριλαμβανομένης και ομάδας από την Τουρκία- έχουν διατεθεί για να βοηθήσουν, αλλά χρειάζονται άδειες, προστασία και συντονισμό με τις ισχύουσες τοπικές αρχές. Επιπλέον, η διαδικασία ταυτοποίησης σορών και η επιστροφή δειγμάτων στα οικογενειακά τους περιβάλλοντα απαιτεί εργαστηριακή υποστήριξη, ιατροδικαστικές εξετάσεις και διαχείριση των σορών με σεβασμό, που δεν είναι εύκολο να οργανωθούν σε συνθήκες κατάρρευσης δημόσιων υπηρεσιών, σύμφωνα με το Associated Press.

📸 In pictures: Thousands of Palestinians are returning to the northern Gaza Strip to find total devastation.



They picked their way through the rubble of their homes, erecting makeshift tents on the debris, while Gaza's civil defence have begun combing through the ruins to… pic.twitter.com/dlx3TdEqtG — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 16, 2025

Οι ιστορίες που αναδύονται από τα ερείπια είναι συγκλονιστικές και ανθρώπινες. Άνθρωποι που εντοπίζουν γείτονες και συγγενείς, οικογένειες που θάβουν προσωρινά τους νεκρούς δίπλα σε λίγα άθικτα μνήματα, κοινότητες που οργανώνουν αυτοσχέδιους χώρους ταφής, ενώ άλλοι ξαναστήνουν σκηνές και παλεύουν για την επιβίωση σε ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους. Η ανάγκη για ψυχολογική στήριξη, ιατρική βοήθεια, αξιοπρεπείς διαδικασίες ταφής και επίσημη καταγραφή των αγνοουμένων είναι μαζική. Τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ καταγράφουν ανθρώπους που, με δάκρυα και εξάντληση, σκάβουν ξανά και ξανά – όχι μόνο για να βρουν σορούς, αλλά και για να κλείσουν έναν κύκλο πένθους και να αποδόσουν ένα στοιχειώδες χρέος στη μνήμη των αγαπημένων τους.

Κρίνεται πλέον επιτακτική η συντονισμένη, ταχεία και ασφαλής είσοδος εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης και βαρέων μηχανημάτων, η επαρκής ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαύξηση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας και οι ανοικτοί διάδρομοι για την ταχεία απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών.

Έποικοι εμποδίζουν τα φορτηγά βάζοντας μπροστά τα παιδιά τους

Δεν λείπουν, τα κάθε είδους εμπόδια στην είσοδο βοήθειας στη Γάζα, καθώς έχουν καταγραφεί σκηνές όπου φανατικοί ισραηλινοί έποικοι μπλοκάρουν τις νταλίκες βάζοντας μπροστά τους ακόμα και τα μωρά παιδιά τους στο καρότσι.

This Israeli is literally using the baby to block the truck in order to prevent aid from going to Gaza. https://t.co/6R55BgI9Kk pic.twitter.com/CHzmAGmypS — Suppressed News. (@SuppressedNws1) October 17, 2025

Παράλληλα, απαιτείται διαφάνεια, τεκμηριωμένη καταγραφή αγνοουμένων και συνεργασία διεθνών υπηρεσιών για την ταυτοποίηση και την επιστροφή σορών σε όσα οικογενειακά περιβάλλοντα αυτό είναι δυνατόν. Χωρίς αυτά, αναφέρει το ΑΒC News, ο επίπονος και αργός αγώνας των Παλαιστινίων ανάμεσα στα ερείπια θα συνεχιστεί, διογκώνοντας το προσωπικό και συλλογικό τραύμα που έχει αφήσει η πολεμική καταστροφή.