Δύο εκρήξεις κατέστρεψαν αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ τα Ι.Χ. αυτοκίνητα του δημοσιογράφου της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης RAI, Σιγκφρίντο Ρανούτσι, και της κόρης του.

Χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι κατέστρεψαν ολοσχερώς τα δύο αυτοκίνητα, τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από τη Ρώμη.

«Θα μπορούσε να χάσει τη ζωή της η κόρη μου, η οποία μόλις είχε φύγει. Πρόκειται να καταθέσω μήνυση», δήλωσε ο Ρανούτσι, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσιάζει την εκπομπή Report στο τηλεοπτικό κανάλι RAI Tre.

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1 — Report (@reportrai3) October 16, 2025

Η εκπομπή έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με υποθέσεις διαφθοράς, με το οργανωμένο έγκλημα και με παράνομες εργολαβίες και ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι είχε δεχθεί πολλές φορές απειλές κατά της ζωής του, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Πέρυσι, όπως αποκάλυψε, ο ίδιος και συγγενείς του είχαν βρει δύο σφαίρες στην είσοδο του σπιτιού τους.