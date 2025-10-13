Η μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας, Commonwealth Bank (CBA), ανακοίνωσε την Τρίτη την κατάργηση 45 θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση ορισμένων καθηκόντων.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Συνδικάτο Χρηματοοικονομικού Τομέα (Finance Sector Union – FSU), το οποίο κατηγορεί την τράπεζα ότι αποκλείει τους εργαζομένους από τη νέα ψηφιακή οικονομία.

Η CBA, που επενδύει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια (περίπου 1,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ) σε αναβάθμιση των λειτουργιών της, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων πρώτης γραμμής και των τεχνολογικών υπηρεσιών, τονίζει πως «κάποιοι ρόλοι και οι εργασίες τους μπορούν να αλλάξουν».

Όπως αναφέρει το Reuters, το Συνδικάτο Χρηματοοικονομικού Τομέα υποστηρίζει ότι συνολικά 90 θέσεις εργασίας καταργούνται, με τις 45 από αυτές να αφορούν στο σύστημα άμεσης τραπεζικής εξυπηρέτησης της τράπεζας. Σύμφωνα με το συνδικάτο, οι περικοπές αυτές έγιναν μετά την εισαγωγή ενός νέου συστήματος φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης (voice bot) στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών, τον Ιούνιο.

Από την πλευρά της, η τράπεζα δηλώνει ότι «δημιουργεί ενεργά νέες θέσεις εργασίας για να υποστηρίξει την ανάπτυξη καριέρας και να βοηθήσει το προσωπικό της να προσαρμοστεί σε ευκαιρίες του μέλλοντος». Παράλληλα, η CBA σημειώνει ότι βρίσκεται σε διαβούλευση για τις θέσεις που επηρεάζονται και εξετάζει εσωτερικές μετακινήσεις και ευκαιρίες επανεκπαίδευσης των εργαζομένων της, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί μεταφοράς θέσεων εργασίας στο εξωτερικό, όπως ανέφερε το συνδικάτο.