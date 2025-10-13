Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι μια προ-Ίνκα αυτοκρατορία χρησιμοποίησε ψυχεδελικά συστατικά αναμεμειγμένα σε μπύρα, προκειμένου να ενισχύσει τους δεσμούς και την ισχύ της κατά τη διάρκεια πολιτικών και κοινωνικών συγκεντρώσεων.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό La Revista de Arqueología Americana από τον Δρ. Τζάστιν Τζένινγκς, τονίζει ότι ενώ οι ψυχεδελικές ουσίες έχουν μελετηθεί ως προς τη χρήση τους σε αρχαίους πολιτισμούς, λίγες φορές έχει ερευνηθεί η μακροχρόνια ψυχολογική τους επίδραση. Συγκεκριμένα, η νευροπλαστικότητα που προκαλείται από αυτές τις ουσίες μπορεί να ενισχύει μόνιμα θετικά κοινωνικά συναισθήματα.

Η μελέτη εστιάζει στον πολιτισμό των Ουάρι, ο οποίος άνθισε από το 600 έως το 1000 μ.Χ. στην περιοχή των Άνδεων. Σύμφωνα με την ανθρωπολόγο Δρ. Έλενα Ρόσι από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, η εξουσία στους Ουάρι δεν περνούσε μόνο μέσα από γραφειοκρατικά δίκτυα, αλλά και μέσω τελετουργιών που ίσως περιλάμβαναν τη χρήση ψυχεδελικών ουσιών σε μορφή μπύρας.

Το ψυχεδελικό ποτό, γνωστό ως vilca, παρασκευαζόταν από μούρα του φυτού Schinus molle και σπόρους του δέντρου Anadenanthera colubrina, τα οποία περιέχουν την ψυχοδραστική ουσία βουτοφενίνη. Οι επιδράσεις του vilca μοιάζουν με αυτές της αγιαχουάσκα, όπως αναφέρει το Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο.

Ο Δρ. Τζένινγκς και η ομάδα του βρήκαν αρχαιοβοταντικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι Ουάρι ζύμωναν μπύρα με vilca και molle. Η μπύρα αυτή φέρεται να σερβιριζόταν από τους ηγέτες της αυτοκρατορίας σε ειδικές γιορτές, με σκοπό να ενισχύσει τις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση αυτής της μπύρας προκάλεσε ένα «μετά-αίσθημα» που διαρκούσε ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες μετά τις συγκεντρώσεις, ενισχύοντας τα θετικά συναισθήματα και τη συνοχή στην κοινότητα.

Παρόλα αυτά, η μελέτη έχει δεχτεί ανάμεικτες αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα, με κάποιους ειδικούς να εκφράζουν επιφυλάξεις για τη νέα θεωρία.