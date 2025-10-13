Η κόρη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, βρίσκεται στο Ισραήλ από τη στιγμή που επετεύχθη η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και σήμερα έδωσε το παρών στην Κνεσέτ, που μίλησε ο πατέρας της.

Ντυμένη στα λευκά, καταχειροκροτήθηκε κατά την είσοδό της, ενώ η ίδια ανταπέδωσε, με μια κίνηση του χεριού της.

Ακολουθούν φωτογραφίες του Associated Press: