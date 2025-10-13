Δύο τρένα στην ανατολική Σλοβακία συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα. Για την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, όπως αναφέρουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

🚨 AKTUÁLNE – MIMORIADNA UDALOSŤ PRI JABLONOVE NAD TURŇOU📍 Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou (okres Rožňava)…

