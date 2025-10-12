Πέντε άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη το απόγευμα του Σαββάτου στην παραλιακή περιοχή της πόλης Χάντινγκτον Μπιτς, στη Νότια Καλιφόρνια.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2 μ.μ. τοπική ώρα, κοντά σε χώρο στάθμευσης στην Pacific Coast Highway, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χάντινγκτον Μπιτς.

Δημοτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ανασύρθηκαν με ασφάλεια από τα συντρίμμια. Τρεις πεζοί που βρίσκονταν στον δρόμο τραυματίστηκαν επίσης στο περιστατικό, και συνολικά πέντε άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από την πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια

Βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα σοκάρει, καθώς δείχνει τη στιγμή που ο πιλότος προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο του ελικοπτέρου καθώς περιστρέφεται στον αέρα, πριν πέσει στον χώρο στάθμευσης, με τη συντριβή να ανακόπτεται από δέντρα που βρίσκονται στο σημείο.