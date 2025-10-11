Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε σήμερα νυχτερινά πλήγματα εναντίον «πολιτικών υποδομών» στο νότιο τμήμα της χώρας, που προκάλεσαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά.

«Για μία ακόμη φορά, ο νότιος Λίβανος βρέθηκε στο στόχαστρο μιας απεχθούς ισραηλινής επίθεσης εναντίον πολιτικών υποδομών. Χωρίς καμία δικαιολογία ούτε πρόσχημα. Όμως, η σοβαρότητα αυτής της τελευταίας επίθεσης έγκειται στο γεγονός ότι έλαβε χώρα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», υπογράμμισε.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως ένα ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή Αλ Μσαϊλέχ είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και τραυματιστούν επτά.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani μετέδωσε πως ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 10 επιδρομές στοχοθετώντας χώρους με μπουλντόζες και εκσκαφείς.

Ο ισραηλινός στρατός μίλησε για επιθέσεις, επιβεβαιώνοντας πως «έπληξε και κατέστρεψε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο».

«Η παρουσία αυτών των μηχανημάτων και οι ενέργειες της Χεζμπολάχ σε αυτήν τη ζώνη συνιστούν μία παραβίαση των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», συμπλήρωσε.

Στο Μσαϊλέχ, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, βρίσκεται η κατοικία του προέδρου του κοινοβουλίου και συμμάχου της Χεζμπολάχ, Ναμπίχ Μπερί.