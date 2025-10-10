Μια γυναίκα από την κομητεία Ρίβερσαϊντ, γνωστή ως «κυρία των οπισθίων», κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία, αφού δεύτερη πελάτισσά της, η διάσημη ηθοποιός Σιντιάνα Σανταντζέλo, πέθανε από θανάσιμη ένεση που της χορήγησε, σύμφωνα με τις Αρχές της Καλιφόρνια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του latimes.

Η Λίμπι Αντέιμ είχε ήδη καταδικαστεί πέρυσι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και άσκηση ιατρικής χωρίς άδεια, μετά τον θάνατο της 26χρονης Καρίσα Ραϊτζπόλ στο Σέρμαν Όουκς το 2019. Παρά την καταδίκη της, η Αντέιμ συνέχισε να πραγματοποιεί παράνομες αισθητικές επεμβάσεις στην πολιτεία, όπως δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Στις 24 Μαρτίου, προχώρησε σε νέα ένεση σιλικόνης στη Σιντιάνα Σανταντζέλο, γνωστή από τη σειρά ER, προκαλώντας θανατηφόρο εμβολή. Την Πέμπτη, δικαστήριο του Λος Άντζελες την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και άσκηση ιατρικής χωρίς πιστοποίηση, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας Λι Σέρνοκ υπενθύμισε στους ενόρκους ότι η Αντέιμ είχε προειδοποιηθεί ήδη από τον δικαστή στη δίκη του 2024 πως, εάν πεθάνει ξανά πελάτης της, θα μπορούσε να κατηγορηθεί για φόνο, κάτι που τελικά συνέβη.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν και βίντεο ασφαλείας του 2018, που δείχνει την Αντέιμ να φεύγει από ένα σαλόνι στο Σάουθ Γκέιτ, τη στιγμή που διασώστες έφταναν για να βοηθήσουν γυναίκα η οποία αργότερα πέθανε από παρόμοιες ενέσεις. Για εκείνον τον θάνατο δεν είχαν ασκηθεί κατηγορίες.

Ο σύζυγος της ηθοποιού, Φρανκ Σανταντζέλο, κατέθεσε στη δίκη και έχει υποβάλει αγωγή εναντίον της Αντέιμ για αδικοπραξία θανάτου. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, η σύζυγός του «δολοφονήθηκε στο άνθος της ζωής της, μέσα στο ίδιο της το σπίτι, αφού της χορηγήθηκαν παράνομα και επικίνδυνα υλικά από τη Λίμπι Αντέιμ, ένα άτομο χωρίς άδεια που ψευδώς παρουσιαζόταν ως ειδικός στις αισθητικές επεμβάσεις». Ο ίδιος τόνισε: «Ο θάνατός της όχι μόνο θα μπορούσε, αλλά έπρεπε να είχε αποτραπεί», προσθέτοντας ότι η Αντέιμ το έβαλε στα πόδια μόλις είδε τη γυναίκα του να αρχίζει να σπαρταράει.

Αρνείται τις κατηγορίες η «κυρία των οπισθίων»

Ο συνήγορός της, Τζ. Μάικλ Φλάναγκαν, αρνήθηκε ότι η πελάτισσά του έκανε την ένεση που σκότωσε τη Σανταντζέλο, υποστηρίζοντας πως εργαζόταν ως «σύμβουλος γιατρού» που πραγματοποιούσε νόμιμες επεμβάσεις στο Μεξικό και πως «κάποιος άλλος» έκανε τις ενέσεις πριν φτάσει στο σπίτι. Όμως το σώμα των ενόρκων δεν πείστηκε.

Η Αντέιμ είχε ήδη καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση για τον θάνατο της Ραϊτζπόλ το 2019, ενώ η κόρη της, Αλίσια Γκαλάζ, είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια και οκτώ μήνες για συνέργεια. Λόγω της προφυλάκισης και του κατ’ οίκον περιορισμού, η Αντέιμ βγήκε από τη φυλακή μέσα σε έναν χρόνο και επανήλθε στην «επιχείρησή» της.

Τώρα, όμως, η ποινή της αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερη. Στην Καλιφόρνια, η ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού επισύρει τουλάχιστον 15 χρόνια κάθειρξη, ενώ η παράνομη άσκηση ιατρικής έως 3 χρόνια φυλάκισης. Επιπλέον, κρίθηκε ένοχη και για την επιβαρυντική περίσταση της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, που μπορεί να προσθέσει άλλα 3 έως 6 χρόνια. Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 5 Νοεμβρίου.

Παρά τις προειδοποιήσεις του FDA, οι ενέσεις σιλικόνης για αύξηση γλουτών παραμένουν δημοφιλείς στις ΗΠΑ, παρότι δεν είναι εγκεκριμένες και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, όπως μετακίνηση σιλικόνης, εγκεφαλικό, λοιμώξεις ή θάνατο.

Μάλιστα, μια γυναίκα από τη Φλόριντα αναμένεται να δικαστεί στην Καλιφόρνια, κατηγορούμενη για θανατηφόρες ενέσεις σιλικόνης σε γυναίκα που ήθελε να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν.