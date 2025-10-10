Απεγνωσμένα λύσεις προκειμένου να εκσυγχρονίσει την Πολεμική της Αεροπορία αναζητά η Τουρκία, καθώς την ίδια ώρα που η Ελλάδα παραλαμβάνει το ένα μετά το άλλο τα υπερσύγχρονα γαλλικά Rafale και κλείνει συμφωνίες για την αγορά των αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, εκείνη βασίζεται σε παλαιά μαχητικά τρίτης γενιάς. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα αντιλαμβάνεται πλέον πως μόνο εύκολο δεν είναι το να προμηθευτεί κι εκείνη F-35, κι ας το ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο. Το Κογκρέσο δεν είναι έτοιμο να δώσει τη συγκατάθεσή του. Έτσι, η γειτονική χώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ιστοσελίδα Middle East Eye, εξετάζει τώρα την αγορά 24 μεταχειρισμένων Eurofighter από το Κατάρ.

Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή, θα πρόκειται για μια σημαντική κίνηση της Άγκυρας να καλύψει τα κενά στον στόλο της, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένος, παρά τις πολλές προσπάθειες εκσυγχρονισμού των τελευταίων πέντε ετών. Η τουρκική αεροπορία εξακολουθεί να πετάει με μαχητικά τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν σε τεχνολογική ισχύ με τα σύγχρονα μαχητικά που διαθέτουν οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής.

Το αρχικό σχέδιο της Τουρκίας για την ανανέωση της αεροπορίας προέβλεπε την απόκτηση και συμπαραγωγή 100 F-35, ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από το 2007. Ωστόσο, η Άγκυρα αποκλείστηκε από το πρόγραμμα λόγω της αγοράς ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων. Στη συνέχεια, η χώρα επιχείρησε να εκσυγχρονίσει 80 F-16 στο επίπεδο Viper και να προμηθευτεί 40 νέα F-16 Viper. Το αρχικό κόστος για το πρόγραμμα μαζί με τα όπλα έφτανε τα 23 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά τελικά η Τουρκία προχώρησε μόνο στην αγορά των 40 νέων F-16, με κόστος περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η τουρκική αεροπορία παραμένει περιορισμένη και δεν έχει καταφέρει να εντάξει νέα μαχητικά στον στόλο της από το 2005, όπως τονίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ. Οι καθυστερήσεις και οι περιορισμοί από διεθνείς παράγοντες έχουν κάνει τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών της Άγκυρας μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Στην τελευταία συνάντηση του Προέδρου Ερντογάν με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η τουρκική πλευρά φαίνεται να έθεσε ξανά, όπως προαναφέραμε, το ζήτημα των F-35. Παράλληλα, η Τουρκία ενδιαφέρεται για κινητήρες αμερικανικής κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν τόσο στα F-35 όσο και στα εγχώρια σχεδιασμένα αεροσκάφη ΚΑΑΝ, αλλά η Ουάσινγκτον συνεχίζει να μπλοκάρει την πώλησή τους.

Η νέα προσπάθεια για την αγορά Eurofighter από το Κατάρ φαίνεται να αποτελεί μια εναλλακτική λύση που θα επιτρέψει στην Τουρκία να ενισχύσει άμεσα τον στόλο της με σύγχρονα μαχητικά. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ήδη δώσει την έγκριση, όμως παραμένει ασαφές τι θέση θα πάρει η Γερμανία, η οποία συμμετέχει στην παραγωγή των αεροσκαφών. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται από τη διευθέτηση αυτών των τεχνικών και πολιτικών λεπτομερειών.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πρόσφατα ότι η χώρα του ελπίζει να αποκτήσει τα F-35 και ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα δεν είναι νόμιμες. «Η Τουρκία και οι ΗΠΑ συνεργάζονται σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία. Συζητάμε για τα δύο ζητήματα και αναμένουμε θετικά αποτελέσματα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της στο πρόγραμμα και ότι οι αποκλεισμοί δεν έχουν νομική βάση. Με αυτήν την κίνηση προς την αγορά Eurofighter από το Κατάρ, η Τουρκία δείχνει ότι δεν εγκαταλείπει τον στόχο της να ενισχύσει την αεροπορική της ισχύ και να καλύψει τα κενά στον στόλο της. Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ανανέωση της πολεμικής αεροπορίας της χώρας και την αύξηση της στρατιωτικής της ικανότητας στην περιοχή.