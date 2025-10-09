Η Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ακόμα σκανδάλου, καθώς οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για πιθανή χρήση ναρκωτικών από γνωστές προσωπικότητες της χώρας, προκαλώντας σοκ στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εγκλημάτων Ναρκωτικών, συνολικά 19 άτομα βρίσκονται στο στόχαστρο, ανάμεσά τους γνωστοί σταρ όπως οι ηθοποιοί Μπεράκ Τουζουνατάτς και Ντεμέτ Εβγκάρ, καθώς και η τραγουδίστρια Χαντίσε Ατζίκγκοζ, οι οποίοι κλήθηκαν για ανάκριση και εξετάσεις αίματος. Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων διέψευσαν κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί επίσημες διώξεις την ώρα που έχει ξεσπάσει σάλος στην Τουρκία για το συμβάν.

Η είδηση έχει προκαλέσει σεισμό στην τουρκική showbiz, καθώς πολλοί θεωρούν ότι η επιχείρηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο περιορισμού της ελευθερίας του λόγου και στοχοποίησης καλλιτεχνών και δημοσίων προσώπων.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι διασημότητες προσήλθαν την Τετάρτη και αναμένεται να αφεθούν ελεύθερες μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αίματος. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν προβεί ακόμη σε επίσημες δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση.

Η τουρκική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση. Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει θεραπεία ή αναστολή εκτέλεσης ποινής για όσους κάνουν παράβαση για πρώτη φορά, αποφεύγοντας έτσι τον εγκλεισμό στη φυλακή.

Η έρευνα αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του καλλιτεχνικού κόσμου, καθώς αντιπολιτευόμενοι τονίζουν ότι πρόκειται για συστηματικό περιορισμό της καλλιτεχνικής έκφρασης και στοχοποίηση δημοσίων προσώπων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Turkish celebrities questioned in drugs investigation https://t.co/yOyTz1FHfo — BBC News (World) (@BBCWorld) October 8, 2025

Τον Σεπτέμβριο, ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του μουσικού Μάμπελ Ματίζ για «χυδαιότητα» σε στίχους τραγουδιού του, με πιθανή ποινή έως τρία έτη φυλάκισης. Την ίδια περίοδο, οι εισαγγελείς ζήτησαν έναν χρόνο φυλάκιση για το δημοφιλές γκρουπ girl band Manifest, με την κατηγορία της «ανάρμοστης συμπεριφοράς» στις χορογραφίες τους.

Παράλληλα, ο γνωστός δημοσιογράφος Φατίχ Αλταϊλί βρέθηκε πρόσφατα ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενος για «απειλητικές δηλώσεις» κατά του Ερντογάν, με ποινή τουλάχιστον πέντε ετών φυλάκισης, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιοδήποτε αδίκημα.

Τον Μάρτιο, μαζικές διαδηλώσεις ξέσπασαν σε ολόκληρη τη χώρα μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, λίγες μόλις ημέρες πριν από την αναμενόμενη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τις εκλογές του 2028. Ο Ιμάμογλου θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες περί καταστολής και επιμένει ότι όλες οι ενέργειες των Αρχών στοχεύουν στην τήρηση του νόμου.