Μια νέα δημοσκόπηση της YouGov έδειξε ότι ο Τζίμι Κίμελ έχει προβάδισμα 16 μονάδων στη δημοτικότητα έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.656 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέγραψε καθαρή δημοφιλία +3% για τον Κίμελ, με το 44% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι τον βλέπουν θετικά, το 41% αρνητικά και το 15% να παραμένουν αναποφάσιστοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αντίθετα, συγκέντρωσε καθαρή δημοφιλία -13%, καθώς το 41% των ερωτηθέντων τον αξιολόγησε θετικά, το 54% αρνητικά και το 5% δήλωσε ότι δεν έχει γνώμη. Η διαφορά των 16 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ του Κίμελ ανέδειξε την ενίσχυση της εικόνας του παρουσιαστή μετά την ένταση που προκάλεσε η προσωρινή του αναστολή και η επαναφορά του από το δίκτυο ABC, γεγονός που αρχικά ευχαρίστησε και στη συνέχεια εξόργισε τον πρώην πρόεδρο. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26 και 29 Σεπτεμβρίου.

Ο γνωστός παρουσιαστής αντέδρασε στα αποτελέσματα με χιούμορ, σχολιάζοντας πως ο Τραμπ έχει χαμηλότερη αποδοχή «από τον Diddy και τη διάρροια».

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι το 55% των συμμετεχόντων θεωρεί πως η πρόσφατη αναστολή του Κίμελ από την εκπομπή του ήταν αδικαιολόγητη.

Η επιστροφή του στην τηλεόραση μετά τη σύντομη αποχή του συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς ο μονολόγος της επανεμφάνισής του σημείωσε εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Τζον Στιούαρτ έκανε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση, «εισβάλλοντας» στον μονόλογο του Κίμελ, για να σατιρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη ένταση και γέλιο στη βραδιά.

Η απομάκρυνση και η επιστροφή

Η αναστολή του Κίμελ ανακοινώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, έπειτα από επικρίσεις που άσκησε προς την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε τη δολοφονία του δεξιού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, η οποία είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, που θεωρείται πιστός στον Τραμπ, απείλησε τότε να ανακαλέσει τις άδειες εκπομπής των τοπικών σταθμών του ABC, εκτός αν το δίκτυο λάμβανε μέτρα εναντίον του παρουσιαστή. Η απόφαση αυτή προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με πολλούς να κάνουν λόγο για παραβίαση της ελευθερίας του λόγου και για άμεση πολιτική παρέμβαση στα μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση πυροδότησε έντονες διαμαρτυρίες και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των προϊόντων της Disney, μητρικής εταιρείας του ABC. Έξι ημέρες αργότερα, το δίκτυο επανέφερε τον Κίμελ στην εκπομπή του, με πολλούς συναδέλφους του στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας να αποδίδουν αυτή την εξέλιξη στην πίεση των πολιτών που στήριξαν τον παρουσιαστή. Μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, δύο εταιρείες που κατέχουν συνολικά 70 τοπικούς σταθμούς του ABC και συνέχιζαν να μην προβάλλουν την εκπομπή του, παρά την επαναφορά του, συμφώνησαν τελικά να τη μεταδώσουν ξανά, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στον αέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά είχε χαιρετίσει την απόφαση του ABC να αποσύρει τον Κίμελ από τον αέρα, χαρακτηρίζοντάς την ως «υπέροχα νέα για την Αμερική». Ωστόσο, μετά την επαναφορά του παρουσιαστή, ο πρώην πρόεδρος αντέδρασε έντονα μέσω των κοινωνικών δικτύων, γράφοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC έδωσε στον Τζίμι Κίμελ ξανά τη δουλειά του», ενώ δεν δίστασε να αποκαλέσει το δίκτυο «μια πραγματική ομάδα χαμένων».

Ο πρώτος μονόλογος του Κίμελ μετά την επιστροφή του στην εκπομπή συγκέντρωσε πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές στο Youtube μέσα στις πρώτες 16 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης τοποθέτησης, ο Κίμελ ξεκαθάρισε τη στάση του σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, δηλώνοντας: «Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να ελαφρύνω τη σημασία της δολοφονίας ενός νέου ανθρώπου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αστείο σε αυτό». Παράλληλα, χαρακτήρισε την προσωρινή του αναστολή «αντι-αμερικανική», προσθέτοντας: «Αυτή η εκπομπή δεν είναι σημαντική. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή σαν αυτή».