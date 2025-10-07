Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί προς το παρόν να έχει «ξεχάσει» τη Γροιλανδία, όμως θα επανέλθει, προειδοποίησε την Τρίτη η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε εμμονή με το αρκτικό νησί — ένα αυτόνομο δανικό έδαφος που διαθέτει τεράστια, σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα, αποθέματα σπάνιων γαιών — και δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να στείλει στρατεύματα ή να ασκήσει οικονομική πίεση προκειμένου να το «κατακτήσει».

Τους τελευταίους μήνες έχει κάνει ελάχιστες, αν όχι καθόλου, δημόσιες δηλώσεις για τη Γροιλανδία, καθώς η προσοχή του φαίνεται να έχει στραφεί σε άλλα ζητήματα. Ωστόσο, αυτή η «ανάπαυλα» είναι μόνο προσωρινή, τόνισε την Τρίτη η Φρεντέρικσεν.

«Αυτή τη στιγμή μοιάζει κάτι μακρινό. Ίσως υπάρχει η αίσθηση πως μπορούμε να ανασάνουμε με ανακούφιση», δήλωσε κατά την έναρξη των εργασιών του δανικού κοινοβουλίου. «Όμως, πιστεύω πως δεν μπορούμε».

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι 60.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο μιας πιθανής αμερικανικής επιβολής.

«Φανταστείτε πώς είναι να ζεις σε έναν από τους μικρούς οικισμούς κατά μήκος της ακτής… όταν η ισχυρότερη υπερδύναμη του κόσμου έχει μιλήσει για εσάς ως κάτι που μπορεί να αγοραστεί, ως κάτι που μπορεί να κατέχεται, ως κάτι που πρέπει να αποκτηθεί», είπε.

«Ό,τι κι αν συμβεί, στηρίζουμε τη Γροιλανδία στο δικαίωμά της να καθορίσει το μέλλον της. Και δεν πρόκειται να δεχθούμε απειλές ή εκφοβισμό για να κάνουμε κάτι που είναι προφανώς λανθασμένο», πρόσθεσε η Φρεντέρικσεν.

Μετά τις επιθετικές κινήσεις του Τραμπ, η Γροιλανδία έχει επιδιώξει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εταίρους, ως αντίβαρο στην Ουάσιγκτον, και ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία συνεργασίας για κρίσιμα ορυκτά με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, είχε δηλώσει στο Politico τον Μάιο ότι η χώρα ενδιαφέρεται να διερευνήσει εμπορικές συνεργασίες με «ομοϊδεάτες χώρες» και επέκρινε τον Τραμπ για τη ρητορική του πολεμικού χαρακτήρα.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντρικ Νίλσεν, πρόκειται να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την Τετάρτη.