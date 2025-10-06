Πίσω από την εικόνα του επιτυχημένου επενδυτή της Wall Street, του ανθρώπου που συνεργάστηκε με τον Τζορτζ Σόρος και κινείτο στα υψηλά κλιμάκια του χρηματοοικονομικού κόσμου, ο Χάουαρντ Ρούμπιν, φέρεται να έκρυβε ένα από τα πιο σοκαριστικά μυστικά της Νέας Υόρκης, ένα διεστραμμένο ρετιρέ βασανισμού για δεκάδες γυναίκες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Μερικά μόλις τετράγωνα μακριά από το σπίτι όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά, ο Ρούμπιν διατηρούσε ένα δεύτερο, πανάκριβο διαμέρισμα, ένα ρετιρέ με κόστος ενοικίου 18.000 δολάρια τον μήνα στο πολυτελές Metropolitan Tower Condominium της 57ης Οδού. Το διαμέρισμα, με εκπληκτική θέα στο Central Park, είχε έναν χώρο που φέρεται να είχε μετατραπεί σε ιδιωτικό, ηχομονωμένο «ενσωματωμένο» μπουντρούμι του σεξ, όπου ο ίδιος βασάνιζε και κακοποιούσε δεκάδες γυναίκες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Ρούμπιν, μαζί με τη βοηθό του, Τζένιφερ Πάουερς, διηύθυναν ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας με σκοπό τη δουλεία και τον μαζοχισμό, με μεγάλο μέρος της δραστηριότητας να λαμβάνει χώρα στο ηχομονωμένο διαμέρισμα που φέρεται να απέφερε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια μεταξύ 2009 και 2019. Στο διαμέρισμα, που οι Αρχές περιγράφουν ως «δωμάτιο με κόκκινους τοίχους, λευκή μοκέτα και ειδικό εξοπλισμό βασανιστηρίων», πραγματοποιούνταν συναντήσεις με γυναίκες που –όπως υποστηρίζουν οι ίδιες– παρασύρονταν εκεί με ψεύτικες υποσχέσεις. Οι φριχτές στιγμές που έζησαν οι γυναίκες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων άγριους ξυλοδαρμούς, βιασμούς ακόμα και ηλεκτροπληξίες.

Inside Howard Rubin’s perverted chamber of secrets at penthouse just below Central Park https://t.co/qYzOLWulZ0 pic.twitter.com/bF2RJpYhpw — New York Post (@nypost) October 5, 2025

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Ρούμπιν τις έδενε σε ένα κρεβάτι με αλυσίδες και χειροπέδες ή τις έδενε πάνω σε έναν μεταλλικό σταυρό (σε ένα σχήμα Χ), γνωστό ως St. Andrews Cross. Σε email που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, η Πάουερς περιγράφει πώς ετοίμαζε τον χώρο: «Έβαλα αλυσίδες στα τέσσερα σημεία του σταυρού και του κρεβατιού. Στο τέλος κάθε αλυσίδας υπάρχει μια χειροπέδα… Το έκανα αυτό γιατί έτσι θα είναι ΠΟΛΥ εύκολο να ρίξεις κάποιον πάνω στον σταυρό ή στο κρεβάτι και να τον δέσεις στις “έτοιμες” αλυσίδες και χειροπέδες». Επίσης, μέσα στο μπουντρούμι βρέθηκε μια μεγάλη συλλογή από σεξουαλικά βοηθήματα, μάσκες κάλυψης προσώπου με φερμουάρ, σχοινιά, αλυσίδες, μεταλλικά άγκιστρα και άλλα.

Μία από τις γυναίκες κατέθεσε ότι ο Ρούμπιν τη χτυπούσε ενώ έλεγε: «Αυτή είναι το μωρό και ο Χάουι είναι ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς πρέπει να δείρει το μωρό του».

Η εφημερίδα New York Post αναφέρει πως το ρετιρέ λειτουργούσε σαν ένα «παράλληλο σύμπαν» για τον Ρούμπιν. Πολλές από τις γυναίκες που έμπαιναν εκεί ήταν μοντέλα ή πρώην συνεργάτιδες του Playboy. Ένας σερβιτόρος που τους έβλεπε συχνά στο κοντινό μπιστρό, όπου έτρωγαν συχνά, δήλωσε: «Έμοιαζε σαν να είχε πληρώσει για τα στήθη, τα οπίσθια και τα πρόσωπά τους… Ήταν όλες ξανθές».

Συμφωνητικά εχεμύθειας και δικηγόρος ειδικά για αυτές τις υποθέσεις

Άλλος συνεργάτης του αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Ρούμπιν ανάγκαζε τις γυναίκες να υπογράφουν συμφωνίες εχεμύθειας πριν από κάθε συνάντηση, δήλωσε: «Γενικά δεν είναι καλό σημάδι όταν άντρες που δεν είναι δημόσια πρόσωπα ζητούν από τις γυναίκες να υπογράφουν NDA (σύμβαση μη αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών) πριν πάνε ραντεβού», ανέφερε.

Ο Ρούμπιν, που υπολογίζεται ότι διαθέτει περιουσία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, φέρεται να είχε δικηγόρο σε μόνιμη βάση, ο οποίος ασχολούνταν αποκλειστικά με «το ξεκαθάρισμα των προβλημάτων που προκαλούσε».

Κάτοικοι και εργαζόμενοι στο πολυτελές κτίριο δηλώνουν σοκαρισμένοι: «Αυτό το μέρος είναι σαν το Φορτ Νοξ. Το προσωπικό δεν αφήνει τίποτα να περάσει απαρατήρητο… Ίσως τους πλήρωσε, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται», είπε πηγή της αγοράς ακινήτων. Αν και οι «ιδιωτικοί χώροι ερωτικών παιχνιδιών» δεν είναι σπάνιοι στη Νέα Υόρκη, ειδικοί της αγοράς σημειώνουν ότι συνήθως προορίζονται για συναινετική χρήση. «Αν θέλουν μπουντρούμι, τους δίνουμε μπουντρούμι», δήλωσε ένας μεσίτης, τονίζοντας όμως πως το συγκεκριμένο περιστατικό «ξεπερνά κάθε όριο».

Οι πρώτες καταγγελίες εις βάρος του Ρούμπιν έγιναν το 2017, από γυναίκες που τον κατηγόρησαν για βίαιες επιθέσεις στη Νέα Υόρκη. Το 2022, σε πολιτική δίκη στο Μπρούκλιν, ο Ρούμπιν κρίθηκε υπεύθυνος για αποζημιώσεις εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Πάουερς απαλλάχθηκε. Ανάμεσα στις ενάγουσες ήταν οι Έιμι Μουρ, Μία Λάιτελ, Στέφανι Κάλντγουελ και Έμα Χόπερ.

Ex NYC financier Howard Rubin, George Soros longtime right hand man has been arrested. Feds say he ran a 10 year sex trafficking dungeon in his Midtown penthouse luring and torturing former Playboy models and other women. Now he is facing federal charges. pic.twitter.com/MUpQqjA74D — TheLizVariant (@TheLizVariant) September 27, 2025

Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Merrill Lynch τον θυμάται ως «εξαιρετικά έξυπνο, αλλά εντελώς ανήθικο»: «Κυκλοφορούσε πάντα για το δικό του συμφέρον… Ποτέ δεν είχε ηθική πυξίδα».

Ο Χάουαρντ Ρούμπιν έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες και παραμένει προφυλακισμένος χωρίς εγγύηση, ενόψει της επόμενης δικασίμου στις 20 Οκτωβρίου. Η Τζένιφερ Πάουερς, που πλέον ζει στο Τέξας, έχει επίσης αρνηθεί τις κατηγορίες, καταβάλλοντας εγγύηση 850.000 δολαρίων.

Η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει τη Νέα Υόρκη, αποκαλύπτοντας την ανησυχητική διπλή ζωή ενός ανθρώπου της εξουσίας και του πλούτου, ενός άνδρα που πέρασε από τα γραφεία των ισχυρότερων επενδυτικών οργανισμών του κόσμου, για να καταλήξει κατηγορούμενος για εγκλήματα που θυμίζουν ταινία τρόμου πίσω από κλειστές πόρτες.