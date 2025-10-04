Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αφότου η Χαμάς απάντησε στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

«Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο για την εφαρμογή εκεχειρίας στη Γάζα αποτελεί ένα εποικοδομητικό και σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

»Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας.

»Πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη.

»Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί.

»Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν το πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον παλαιστινιακό λαό και ότι η λύση των δύο κρατών, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, θα τεθεί σε εφαρμογή».

Νωρίτερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

Η ‘Αγκυρα εκτιμά ότι η απάντηση της Χαμάς σήμερα (3 Οκτωβρίου) στο σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, «θα καταστήσει δυνατή την άμεση επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, την αδιάκοπη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη λήψη μέτρων που θα οδηγήσουν σε μόνιμη ειρήνη».

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον του λαού της Γάζας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο καλεί «τα μέρη να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας και να εφαρμόσουν τη λύση των δύο κρατών, η οποία έχει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις και να συμβάλλει εποικοδομητικά» καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ