Υπάρχει υψηλός κίνδυνος δολιοφθοράς κατά των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας DDIS, Τόμας Αρένκιλ.

Οι διεισδύσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone) την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το προσωρινό κλείσιμο έξι στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων, σε μια, όπως τη χαρακτήρισε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, υβριδική επίθεση στο έθνος.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας αποτιμά ότι η Ρωσία διεξάγει την τρέχουσα περίοδο υβριδικό πόλεμο κατά της Δανίας, όπως και κατά της Δύσης, σύμφωνα με τον Αρένκιλ.

«Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου επιθετικού τρόπου, για να ασκήσει πίεση σε εμάς χωρίς να περάσει τη γραμμή για ένοπλη σύγκρουση», επισήμανε σε δημοσιογράφους ο Αρένκιλ.

Ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας.