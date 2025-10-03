Νεκρή βρέθηκε μέσα στο σπίτι της την Τετάρτη μια 21χρονη influencer και τηλεοπτική παρουσιάστρια από την Ονδούρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του HCH Televisión Digital, η Τζένιφερ Νικόλ Ρίβας, φοιτήτρια δημοσιογραφίας από την πρωτεύουσα της χώρας, Τεγουσιγάλπα, βρέθηκε «νεκρή» στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, η Ρίβας έπασχε από επιληψία και η οικογένειά της πιστεύει ότι η συγκεκριμένη πάθηση συνέβαλε στον θάνατό της. Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, λάμβανε μόνιμη φαρμακευτική αγωγή για την πάθηση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα People, η 21χρονη ήταν παρουσιάστρια στο κανάλι CHTV της Ονδούρας και δημοφιλής δημιουργός διαδικτυακού περιεχομένου με 100.000 ακόλουθους στο TikTok και 16.000 ακόλουθους στο Instagram.