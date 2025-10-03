Η νεοσύστατη συλλογικότητα νέων «GenZ 212» ζήτησε την παραίτηση της μαροκινής κυβέρνησης, στον απόηχο διαδηλώσεων –με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία– που συγκλόνισαν για έκτη διαδοχική νύχτα το Μαρόκο.

«Απαιτούμε την παραίτηση της σημερινής κυβέρνησης λόγω της αποτυχίας της να προστατεύσει τα συνταγματικά δικαιώματα των Μαροκινών και να ανταποκριθεί στις κοινωνικές διεκδικήσεις τους», αναφέρει το μήνυμα που απευθύνει στον βασιλιά Μοχάμεντ Στ’ η συλλογικότητα «GenZ 212» που αριθμεί 150.000 μέλη στην πλατφόρμα Discord.